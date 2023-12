Chiede oltre 160 franchi ai parenti per la cena di Natale: «Se vuoi la qualità, devi pagarla»

L'influencer britannica Carla Bellucci chiede ai suoi parenti di pagare circa 166 franchi per la cena di Natale. Facebook/Carla Bellucci

In occasione del Natale è consuetudine per molte famiglie riunirsi per festeggiare con il cenone della Vigilia o il pranzo del 25 dicembre. Ovviamente tutto ciò ha un prezzo per i padroni di casa che si «offrono» di ospitare i parenti. È quello che ha pensato una donna britannica, che ha quindi deciso di far pagare la sua famiglia e trarne anche un profitto.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer britannica Carla Bellucci ha deciso di chiedere ai suoi parenti di pagare 166 franchi per la cena di Natale.

A suo dire, dar da mangiare a tante persone non è economico e ci vuole molto tempo per la preparazione.

Le entrate dovrebbero così coprire i costi, ma anche garantirle un profitto.

La Bellucci non è sconosciuta nel Regno Unito ed è stata etichettata come «la donna più odiata d'Inghilterra» a causa di altri precedenti. Mostra di più

Quando la famiglia si riunisce per festeggiare il Natale, solitamente sono previste grandi abbuffate. Anche l'influencer britannica Carla Bellucci è solita invitare i parenti in questa occasione per un incontro festivo in famiglia.

Il menu per le 15 persone che parteciperanno è già pronto: champagne per l'accoglienza e tacchino come piatto principale. Naturalmente tutto questo ha un prezzo. Ecco perché quest'anno la 42enne intende chiedere ai suoi parenti di pagare ognuno 150 sterline (l'equivalente di 166 franchi).

In questo modo, i costi per il cibo verranno ampiamente coperti e quello che ci sarà in più andrà nelle tasche della donna come guadagno per il suo impegno: «Non è economico sfamare così tante persone e ci vuole anche molto tempo per preparare un buon pasto», ha dichiarato al «Daily Mail», giustificando la richiesta non convenzionale.

«Tutto ciò che faccio è orientato al profitto e la mia famiglia lo capisce», afferma la Bellucci. Tuttavia, alcuni parenti sono «disgustati» dalla sua richiesta e stanno prendendo in considerazione l'idea di non presentarsi.

Ma per la 42enne una cosa è chiara: «Se si vuole la qualità, bisogna pagarla». Dopo tutto, andare al ristorante a Natale non sarebbe di certo più economico.

Chirurgia estetica a carico dei contribuenti

Carla Bellucci non è una sconosciuta in Gran Bretagna. Quattro anni fa fece scalpore con una confessione televisiva: aveva inscenato una depressione causata dalla mancanza di autostima per potersi rifare il naso chirurgicamente a spese dei contribuenti.

Le reazioni sono state diverse: dai messaggi offensivi alle minacce. È stata addirittura etichettata come la «donna più odiata del Paese» e ancora oggi viene insultata sul web.

In occasione del Natale, festa per eccellenza dell'amore e della famiglia, queste cose dovrebbero forse passare in secondo piano.

Sta di fatto che il programma per il 24 dicembre a casa Bellucci è già tutto organizzato: le porte si aprono alle 14.00, alle 15.00 tutti davanti alla TV a seguire il discorso di Re Carlo, poi la cena. Poi, alle 22.00, dopo una partita a carte, «caccerò tutti e li rimanderò a casa loro».