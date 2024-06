Il gigante delle banane risarcirà le vittime dei paramilitari colombiani Keystone

Un tribunale federale statunitense ha ritenuto il gigante delle banane Chiquita Brands International responsabile del finanziamento di un gruppo paramilitare colombiano noto per i suoi abusi.

Swisstxt

Una vittoria storica per le famiglie delle vittime.

La giuria della Florida ha ordinato alla multinazionale di pagare 38,3 milioni di dollari di danni ai familiari di otto persone uccise dalla milizia dell'Autodifesa Unita della Colombia (AUC), inserita nell'elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche.

Chiquita ha sostenuto di aver versato per 6 anni denaro alle AUC per prevenire la violenza contro il suo personale e le sue strutture in Colombia.

Swisstxt