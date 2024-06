L'ex consigliere federale Christoph Blocher è caduto durante un'escursione e si è ferito (foto d'archivio). Keystone

Nella sua trasmissione Teleblocher, Christoph Blocher ha raccontato di come è caduto durante un'escursione in Ticino e si è ferito. L'ex consigliere federale non ha dovuto però aspettare molte ore al pronto soccorso.

toko Oliver Kohlmaier

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il suo stesso racconto, l'ex consigliere federale Christoph Blocher è caduto e si è ferito durante un'escursione in Valle Maggia in Ticino.

Il politico dell'UDC ne parla nella sua trasmissione «Teleblocher».

Si è fatto curare in una clinica privata dopo che all'ospedale cantonale gli era stato detto che avrebbe dovuto aspettare fino a cinque ore. Mostra di più

Come ha raccontato lui stesso, Christoph Blocher ha avuto un incidente durante un'escursione in Ticino e si è ferito. L'ex consigliere federale ne ha parlato nel suo programma «Teleblocher».

Durante un'escursione in Valle Maggia è scivolato su un «pendio ripido» ed è caduto: «Ho battuto la testa su una roccia», ha riferito Blocher e ha «sanguinato molto».

Non si è trattato di un incidente del tutto innocuo, visto che stava prendendo degli anticoagulanti, «naturalmente alla mia età».

Blocher riferisce anche di essersi recato in una farmacia di Locarno, dove gli è stato detto che con questa ferita sarebbe dovuto andare al pronto soccorso.

Ma quando il democentrista ha chiamato l'ospedale cantonale di Locarno, gli è stato detto che avrebbe dovuto aspettare «fino a cinque ore».

Blocher è «ben assicurato»

Oltre a questo aneddoto, l'ex membro del Governo fornisce anche la propria interpretazione dei lunghi tempi di attesa. I cittadini si recano all'ospedale cantonale anche con ferite minori.

Lui però era «ben assicurato» e ha potuto recarsi in una vicina clinica privata, dove ha detto di essere stato curato rapidamente.

Il commento di Blocher su questo episodio: «Non c'era nessuno. Quando c'è un certo livello di condivisione dei costi, le persone sono meno propense a recarsi al pronto soccorso».

La ferita è stata suturata e tutto è andato bene, riferisce l'ex consigliere federale.