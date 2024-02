La bara di Pinera ai suoi funerali. Keystone

La testimonianza di uno dei sopravvissuti alla caduta dell'elicottero dove ha perso la vita l'ex presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha gettato nuova luce sulla dinamica dell'incidente.

In un'intervista al quotidiano El Mercurio, il 23enne Bautista Guerrero, che viaggiava nel velivolo insieme al padre Miguel, ha affermato che l'elicottero ha toccato l'acqua per la scarsa visibilità e si è inabissato rapidamente.

«L'ultima cosa che ho ascoltato nelle cuffie dell'interfono è Pinera riferendo che per la scarsa visibilità avremmo cambiato rotta dirigendoci verso la costa, ma in quel momento abbiamo toccato l'acqua», ha affermato Guerrero, che ha quindi precisato come è riuscito a mettersi in salvo.

«Ho aperto la porta, ho slacciato il cinturone di sicurezza e sono uscito mentre l'elicottero si stava già inabissando», ha detto, precisando di essersi reso conto subito che Pinera non era riuscito a liberarsi a tempo. «È successo tutto rapidamente, l'acqua era scura e profonda», ha detto.

La testimonianza di Guerrero smentisce quindi la ricostruzione fatta inizialmente da alcuni media dove si affermava che Pinera aveva dato ordine di abbandonare il velivolo mentre era in volo.

Il sopravvissuto ha segnalato ad ogni modo che le istruzioni di routine in caso di incidente che l'ex presidente aveva dato ai passeggeri prima di iniziare il volo sono state determinanti per poter mettersi in salvo.

Secondo le perizie sulla scatola nera l'elicottero sarebbe stato in volo solo per 90 secondi dopo il decollo.

SDA