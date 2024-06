Diverse poltrone rimangono vuote. Keystone

Il 2024 si sta rivelando deludente per i cinema svizzeri: l'affluenza nelle sale sino a fine maggio era in calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riferiva ieri il SonntagsBlick, rifacendosi a nuovi dati dell'associazione di categoria Pro Cinema.

SDA

«Sapevamo che l'anno in corso sarebbe stato difficile per noi», afferma Edna Epelbaum, 52enne che gestisce diverse strutture e che presiede l'Associazione dei cinema svizzeri, in dichiarazioni al domenicale.

Questo perché i lunghi scioperi di Hollywood dello scorso anno hanno messo sotto pressione l'offerta di pellicole.

Inoltre, i grandi film hollywoodiani che avrebbero dovuto attirare le masse stanno fallendo al botteghino: è il caso per della commedia d'azione «The Fall Guy» o di «Furiosa», lo spettacolare film tratto dall'universo di Mad Max. «Bisogna ammetterlo», dice a questo proposito Epelbaum.

ats