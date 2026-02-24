Cerimonia il 27 marzo a ZurigoPremio d'onore del cinema svizzero 2026 al ticinese Villi Hermann
SDA
24.2.2026 - 11:01
Il regista, sceneggiatore e produttore ticinese Villi Hermann si aggiudica il Premio d'onore del cinema svizzero 2026. In 50 anni di carriera, Hermann ha profondamente segnato il cinema elvetico, indica in una nota odierna l'Ufficio federale della cultura (UFC).
Keystone-SDA
24.02.2026, 11:01
24.02.2026, 11:18
SDA
La giuria elogia l'opera di un «grande cineasta». Hermann, nato a Lucerna nel 1941 da padre svizzerotedesco e madre ticinese, viene ricompensato per la sua forza nel «rigenerare il cinema svizzero in lingua italiana, contribuendo a delinearne l'identità», si legge nella nota.
Hermann, molto sensibile alle questioni sociali, inizia la sua carriera negli anni '70 con pellicole al crocevia fra documentario e film di finzione. Il suo primo lungometraggio «San Gottardo» (1977), presentato al Festival di Cannes, si aggiudica il Pardo d'argento al Locarno Film Festival.
Il regista ticinese riceverà il Premio d'onore del cinema svizzero nel corso di una cerimonia che si terrà il 27 marzo al Kongresshaus di Zurigo.