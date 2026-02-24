  1. Clienti privati
Meteo Superati per la prima volta quest'anno i 20 gradi, ecco le temperature in Ticino

SDA

24.2.2026 - 14:16

La primavera è nell'aria, soprattutto in Ticino. (foto d'archivio)
La primavera è nell'aria, soprattutto in Ticino. (foto d'archivio)
Keystone

Superata per la prima volta la soglia dei 20 gradi oggi in Svizzera: stando ai dati misurati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), alle 13.30 facevano 22,7 gradi a Biasca, 22,6 gradi a Magadino/Cadenazzo e 21,7 a Cevio.

Keystone-SDA

24.02.2026, 14:16

24.02.2026, 14:47

Al sud delle Alpi il limite di 20 gradi è così stato raggiunto o superato circa tre settimane prima rispetto alla media degli anni 1991-2020, ossia il 15 marzo, è stato spiegato all'agenzia Keystone-ATS.

Il momento in cui si misurano per la prima volta i 20 gradi in un anno può variare notevolmente, e in passato questa soglia è già stata sorpassata anche molto prima.

Nel 2013 sul versante sud delle Alpi erano stati registrati per la prima volta oltre 20 gradi già il 4 gennaio. Nel 1941, invece, alla stazione di misurazione di Locarno-Monti la temperatura aveva superato i 20 gradi soltanto il 21 maggio.

Potete consultare rapidamente le previsione meteo sulla nostra pagina specifica cliccando qui.

