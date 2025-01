Steve Collins, collezionista di farfalle e fondatore dell'African Butterfly Research Institute (ABRI), mostra alcune delle farfalle raccolte nel corso di una vita. Bild: Brian Inganga/AP/dpa

Un keniota, che colleziona farfalle da quasi sette decenni, ha accumulato oltre 4,2 milioni di esemplari. Ora spera in un acquirente, ma non è interessato principalmente al denaro.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Steve Collins colleziona farfalle da quasi sette decenni.

La sua impressionante collezione comprende oltre 4,2 milioni di esemplari.

Ora, con l'avanzare dell'età e la mancanza di spazio, vuole passare la sua collezione alla prossima generazione. Mostra di più

Il keniota Steve Collins aveva cinque anni quando si appassionò per la prima volta alle farfalle. Lo affascinavano a tal punto che iniziò a costruirne una collezione. Oggi, quasi sette decenni dopo, è cresciuta fino a contare oltre 4,2 milioni di esemplari, con centinaia di specie diverse, e potrebbe essere la più grande del suo genere in Africa.

I suoi genitori lo incoraggiarono a cercare le farfalle dopo una visita in Congo e gli amici gli regalarono una rete da pesca, racconta l'oggi 74enne Collins.

«All'età di 15 anni, visitavo già altri Paesi come la Nigeria per saperne di più sulle farfalle». Durante i suoi 20 anni di carriera come ricercatore agricolo ha dedicato il suo tempo libero a questi insetti e nel 1997 ha fondato l'African Butterfly Research Institute in un sobborgo della capitale Nairobi.

Alla ricerca di un luogo oscuro

Ora, vista l'età avanzata e la mancanza di spazio, vorrebbe trasferire la sua collezione alla prossima generazione. L'istituto è privato ed è stato aperto al pubblico solo inizialmente, dal 1998 al 2003, quando lo gestiva come centro educativo.

Sui suoi 6'000 metri quadrati di terreno ci sono centinaia di alberi e arbusti da fiore autoctoni, e centinaia di farfalle danzano da un fiore all'altro, a volte atterrando sulla mano di Collins. L'africano ha accuratamente appuntato 1,2 milioni di esemplari provenienti da tutte le parti del continente in cornici e li ha riposti su file di scaffali. Altri tre milioni sono contenuti in buste.

«Devono essere conservati in luoghi bui», spiega. È anche importante assicurarsi che non vengano mangiati da altri insetti o parassiti. Per proteggerli, una volta all'anno vengono applicati dei pesticidi.

Una collezione insostituibile

Julian Bayliss, ecologo specializzato in Africa e visiting professor presso la Oxford Brookes University in Inghilterra, racconta di aver raccolto farfalle per Collins per oltre due decenni.

«C'è una gran parte della collezione che è completamente insostituibile perché gran parte dell'habitat africano è in via di distruzione», afferma l'esperto.

Il continente sta soffrendo molto per le conseguenze del cambiamento climatico, con periodi sempre più lunghi di siccità e gravi inondazioni che distruggono le foreste e altri habitat naturali delle farfalle.

Il professore raccomanda quindi di digitalizzare la collezione e di renderla accessibile in tutto il mondo. Chiunque se ne occupi «deve essere un'organizzazione ben fondata, ben finanziata e sicura», afferma.

Anche Scott Miller dello Smithsonian Institution di Washington, che ha conosciuto Collins più di 30 anni fa, sottolinea il valore della collezione: secondo l'entomologo può fornire informazioni estremamente importanti sui cambiamenti ambientali avvenuti nel corso di oltre 60 anni.

«È stato il mio hobby per decenni»

L'ex accademico si preoccupa di cosa accadrà quando non sarà più in grado di portare avanti le sue ricerche. La sua farfalla più preziosa, che tiene nascosta per proteggerla da eventuali furti, costa l'equivalente di circa 7700 euro e spera di vendere la collezione a un privato o a un'organizzazione di ricerca.

L'uomo stima che le farfalle e le altre proprietà abbiano un valore complessivo di oltre 7,7 milioni di euro. Ma non è interessato in primo luogo a fare un sacco di soldi.

«Questo è stato il mio hobby per decenni e non posso dare un valore monetario a ciò che ho fatto finora», dice.

«Attualmente sto cercando di assicurarmi che siano in mani sicure quando non sarò più su questa terra», conclude.