Il dramma di Gisèle Pélicot: come può continuare a vivere dopo degli abusi così gravi?

Gisèle Pélicot è stata anestetizzata e violentata dal marito per nove anni. Il processo contro di lui e 50 complici è iniziato lunedì. Immagine: Keystone

Una donna in Francia è stata violentata centinaia di volte. Come si fa ad andare avanti dopo un trauma del genere? Una consulente femminile valuta il caso.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Dominique Pélicot è sotto processo per aver drogato e violentato la moglie per anni.

Ha registrato in foto e video come oltre 90 uomini l'hanno stuprata.

Il marito e 50 complici sono ora sotto processo, che è aperto al pubblico.

«Il consultorio femminile: violenza sessuale» spiega perché la decisione di Gisèle Pélicot che tutto sia reso pubblico, compreso il suo nome e il suo cognome, è così importante. Mostra di più

Gisèle Pélicot è probabilmente la donna più coraggiosa della Francia in questo momento. Da lunedì scorso è coinvolta in un processo come parte civile. Gli imputati sono suo marito e altri 50 uomini. Il motivo? Tra il 2011 e il 2020, cioè per nove anni, la 72enne è stata anestetizzata dall'uomo che aveva sposato e violentata innumerevoli volte anche da degli sconosciuti.

Dominique Pélicot, ex agente immobiliare, mescolava farmaci anestetizzanti alla cena della moglie. Quando lei era priva di sensi, incapace di reagire e di capire, invitava a unirsi a lui degli sconosciuti che aveva reclutato su Internet e che poi violentavano la sua compagna.

Gli abusi sono stati ripresi in video e immagini

Registrava gli abusi in immagini e video sul suo computer. Sono documentati circa 200 stupri ai danni della moglie. La maggior parte è stata commessa da lui stesso.

Tuttavia, la donna è stata abusata almeno 92 volte anche da estranei. Dei 72 uomini, 54 sono stati identificati. Loro e Dominique rischiano fino a 20 anni di carcere. Il processo durerà fino a dicembre.

Gisèle Pélicot, presente in aula con i suoi tre figli, ha deliberatamente deciso di rendere pubblico il processo. Vuole guardare l'imputato negli occhi, ha spiegato il suo avvocato sul canale televisivo TF1.

«La vittima è sopravvissuta a uno svenimento»

Ma è possibile superare un trauma del genere? «Sì», dice l'assistente sociale e responsabile del servizio di consulenza per le donne vittime di violenza sessuale Brigitte Kämpf. «In questo caso, la vittima ha sperimentato un'assoluta impotenza. La cosa importante per lei ora è riacquistare la capacità di agire», afferma.

La possibilità di affrontare gli autori della violenza è diversa per ogni vittima: «Per alcune, il procedimento penale è utile perché permette di stabilire nuovamente dei limiti».

Trova molto forte la decisione di Gisèle Pélicot di rendere pubblico il caso: «Dopo un tale trauma, è importante che le persone colpite possano prendere molte decisioni da sole».

Dopo tutto, prendere decisioni è una parte importante del processo di guarigione. «Ti restituisce il potere di agire e la capacità di controllo», spiega Kämpf. Con la sua decisione, la donna dimostra chiaramente che la vergogna non è sua, ma degli autori.

In questo caso ci sono ampie prove: «La vittima non deve dimostrare che le è successo davvero. Non deve aspettarsi che la sua credibilità venga messa in discussione. Questo fa una grande differenza», spiega Kämpf.

E continua: «Se si deve lottare per la propria credibilità in tribunale, il rischio di ritraumatizzazione può essere più alto».

È necessario ricostruire la fiducia nelle persone

«Riconquistare la fiducia nelle persone è il lavoro da fare», afferma Kämpf. È necessario un processo terapeutico. Il modo in cui questo riesce dipende anche dalla persona: «Non esiste una formula che si adatti perfettamente a ogni persona».

Kämpf sottolinea: «Non esiste un pensiero in bianco e nero. Bisogna sempre guardare a ciò di cui la persona ha bisogno e a ciò che le dà sicurezza».

Dominique Pélicot è stato arrestato nel 2020 quando è stato sorpreso a filmare sotto la gonna delle clienti in un centro commerciale. La polizia lo ha quindi arrestato, interrogato e ha controllato il suo computer. Lì ha trovato migliaia di immagini e video di abusi. Tra questi, anche foto di sua figlia nuda.

L'uomo è sospettato di altri gravi reati

Oltre agli abusi sulla moglie, l'uomo è accusato di altri reati. Nel 1999 avrebbe tentato di anestetizzare e violentare una giovane agente immobiliare. Il suo DNA è stato recuperato da questo reato.

Pélicot è anche indagato nel caso dell'omicidio irrisolto di un agente immobiliare a Parigi nel 1991.