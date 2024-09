Una famiglia distrutta da un criminale sessuale, «I nipoti hanno perso la loro innocenza»

Oltre a Gisèle Pelicot, violentata per dieci anni in Francia da decine di sconosciuti reclutati su internet dal marito, un'intera famiglia è stata distrutta, secondo la figlia, che lo ha descritto come «uno dei più grandi criminali sessuali degli ultimi 20 anni».

Caroline Darian, 45 anni, con la madre Gisèle Pelicot, 71 anni. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

«Come si ricostruisce la propria vita?», ha chiesto Caroline Darian, 45 anni, figlia del principale accusato, che ora si presenta pubblicamente con lo pseudonimo con cui ha pubblicato un libro («Et j'ai cessé de t'appeler papa»), per proteggere la sua coppia e il suo bambino.

Intervistata dal tribunale penale di Vaucluse, nel sud della Francia, dove il padre e altri 50 uomini di età compresa tra i 26 e i 74 anni sono sotto processo da lunedì per quattro mesi, la donna ha ripercorso il giorno in cui ha scoperto tutto.

«Vedrò sempre il mio fratellino accasciarsi»

«Quel 2 novembre 2020, alle 20.35, la mia vita si è letteralmente capovolta», ha spiegato, raccontando il momento in cui sua madre, avendo anch'essa appreso tutto dalla polizia, l'ha chiamata per informarla.

«Mia madre mi ha detto: 'Sono stata alla stazione di polizia per quasi tutto il giorno, tuo padre mi stava drogando per violentarmi con degli sconosciuti'», ha continuato. «Ho chiamato i miei fratelli, eravamo sconcertati, piangevamo, non capivamo».

Il giorno dopo, i tre figli si sono incontrati con la polizia a Carpentras.

«Vedrò sempre David, bianco in volto e stoico, e il mio fratellino, Florian, accasciarsi», racconta la donna a proposito del momento in cui un agente di polizia ha stimato che «tra le 30 e le 50» persone abbiano aggredito sua madre.

«Ho scoperto che mio padre mi aveva fotografato nuda»

Alla fine dell'inchiesta, sono stati registrati 72 uomini che hanno abusato della signora Pelicot tra luglio 2011 e ottobre 2020, di cui solo 50 sono stati identificati e sono sotto processo ad Avignone.

Il 3 novembre 2020, la polizia le ha mostrato due foto di una donna nuda, apparentemente addormentata: «Si vedono le natiche in primo piano, questa donna dorme in posizione fetale, non la riconosco», ha spiegato Caroline Darian.

«Ma signora, lei è quella con la macchia sulla guancia destra», sottolinea l'investigatore.

«Ho scoperto che mio padre mi aveva fotografato, a mia insaputa, nuda. Perché?», chiede la figlia, ormai convinta che il padre abbia drogato anche lei, come aveva fatto con la madre, che aveva stordito con degli ansiolitici. Le foto sono state anche pubblicate su Internet dal padre.

«Ma dove sono ora?»

Caroline non è l'unica, insieme alla madre, a essere stata vittima di Dominique Pelicot, oggi 71enne, che per tutta la mattina si è rannicchiato in un angolo del banco degli accusati.

Anche Céline, 48 anni, moglie di David Pelicot, e Aurore P., 37 anni, ex moglie di Florian Pelicot, sono state fotografate nude, sempre a loro insaputa, dal genero.

Eppure si sentivano parte della «famiglia ideale», «amorevole», con un genero «disponibile» nonostante i suoi occasionali scatti d'ira.

«Foto di me incinta dei nostri gemelli, nuda, (...) con zoom sulle mie parti intime», risalenti al 2011, ha raccontato Céline alla corte. E altre del 2019.

Anche queste immagini sono state pubblicate su Internet. «Ma dove sono ora, dove tra 5 anni, tra 10 anni?», ha chiesto la madre di famiglia, secondo la quale «tutti i nipoti della famiglia (ndr: sei in totale) hanno perso la loro innocenza».

«Avevo una tale rabbia»

Céline Pelicot ricorda il giorno in cui i suoi figli hanno trovato la nonna priva di sensi intorno alle 11 del mattino: «Hanno cercato di scuoterla, ma lei non ha reagito. È rinvenuta intorno alle 17». La notte precedente, «i nostri figli avevano sentito qualcosa, quindi erano lì», mentre la nonna veniva probabilmente violentata, ha dedotto.

Anche per Aurore, lei stessa vittima di abusi infantili, questo caso ha avuto il suo peso. Gli investigatori le hanno mostrato foto di se stessa nuda in bagno o in piscina. Tra queste, «una foto del sesso del mio patrigno sul mio costume da bagno, un montaggio con la didascalia 'La mia figliastra troia'».

«La sensazione che ho provato è stata quella di una tale rabbia nel vedere come un essere umano possa essere trattato in modo irrispettoso, ero così arrabbiata», dice la donna, riferendosi al suo senso di colpa per non aver percepito nulla, senza dubbio perché era semplicemente «inconcepibile».

Tramite i suoi avvocati, Gisèle Pelicot, che giovedì ha reso una testimonianza molto toccante, venerdì ha chiesto di fermare le campagne di raccolta fondi lanciate a suo favore, compresa quella lanciata dall'ex star dei reality Nabila, che è stata chiusa dopo aver raggiunto i 40.000 euro.

Ha inoltre chiesto «la massima moderazione sui social network», dove circolano i nomi di tutti gli accusati.