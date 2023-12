Il presidente della Confederazione durante il suo intervento a Dubai Keystone

La COP28 è l'ultima occasione per agire e raggiungere l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. È quanto ha dichiarato il presidente della Confederazione Alain Berset, intervenendo alla 28esima Conferenza dell'ONU sul clima, che si tiene a Dubai.

La Svizzera si impegna a stanziare circa 170 milioni di franchi per aiutare i Paesi più colpiti dal cambiamento climatico.

A Dubai, i Paesi che partecipano alla COP28 dovranno redigere un primo «bilancio globale» dei progressi compiuti dopo l'Accordo di Parigi. «Si tratta di un momento cruciale», ha affermato Berset, citato in una nota del Dipartimento federale dell'interno (DFI).

«Se il mondo si riscalda di un grado, la Svizzera – a causa della sua posizione geografica – si riscalderà di due gradi», ha dichiarato il consigliere federale. Il presidente della Confederazione ha messo in guardia dall'accelerazione dello scioglimento della criosfera e dei ghiacciai. Nel 2022 e nel 2023, due anni caratterizzati da temperature estreme, il volume dei ghiacciai svizzeri si è ridotto del 10%.

L'obiettivo di 1,5 gradi può essere raggiunto soltanto con l'impegno di tutti i Paesi, ha aggiunto Berset. La Svizzera si aspetta che vengano adottate misure per colmare le lacune in termini di riduzione delle emissioni di CO2, di adattamento ai cambiamenti climatici e di finanziamento in favore del clima. Berna chiede inoltre che siano approvate risoluzioni per l'abbandono del carbone entro il 2040 e del petrolio e del gas entro il 2050.

Finanziamento raddoppiato

La COP28 ha preso il via ieri a Dubai con la storica creazione di un fondo per compensare le perdite e i danni climatici nei Paesi vulnerabili. Berset ha auspicato che tutti i Paesi con emissioni elevate e i mezzi finanziari per farlo siano invitati a contribuire.

L'obiettivo è di raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nei prossimi quattro anni, la Svizzera stanzierà 135 milioni di franchi al Fondo verde per il clima, 15 milioni al Fondo per l'adattamento, 15 milioni per la finestra per il clima della Banca africana di sviluppo, nonché 5 milioni al Fondo per l'Amazzonia e 1 milione di franchi alla Rete di Santiago, viene precisato nella nota.

Berset parteciperà alle discussioni fino a sabato. I temi principali saranno il finanziamento in favore del clima e il lancio di un «Club del clima» del G7.

Dal canto suo, il consigliere federale Albert Rösti è atteso a Dubai in un secondo momento. Il capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) parteciperà ai negoziati ministeriali e firmerà accordi bilaterali con diversi Paesi partner su progetti di riduzione delle emissioni.

