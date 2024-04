Chiunque voglia convertire un rifugio antiaereo privato necessita di un'autorizzazione scritta. (immagine simbolica) Bild: KEYSTONE

La Svizzera è campionessa mondiale nella costruzione di rifugi. Ma alcuni sono stati trasformati in locali per hobby o sale prove. Questo può essere costoso, come ha imparato il proprietario di una casa a Olten.

A. Fischer Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te Il proprietario di una casa a Olten ha ristrutturato il suo rifugio privato. È stato autorizzato a farlo durante un'ispezione.

Nel corso di un'ulteriore controllo, però, l'autorità responsabile ha cambiato idea.

L'uomo deve ora riqualificare il suo bunker o pagare 9.000 franchi. Mostra di più

Come riportato dal Blick, il proprietario di una casa di Olten di 63 anni sta vivendo un incubo con le autorità. Il motivo è il suo rifugio privato, ispezionato l'ultima volta nel 2014. All'epoca gli era stato detto che poteva convertirlo, ricorda l'uomo.

L'autorizzazione verbale non è sufficiente

È rimasto sorpreso quando le autorità hanno annunciato una nuova ispezione. Poiché dieci anni fa gli era stato detto che i piccoli rifugi privati non erano più necessari, l'aveva trasformato e aveva ampliato il sistema di ventilazione.

Ma ora gli hanno detto che deve riparare il locale e installare un nuovo sistema di ventilazione. Costo: almeno 5.000 franchi. «Ma nessuno crede seriamente che in caso di emergenza ci rifugeremmo in un mini bunker come questo», dice arrabbiato al Blick.

Ciononostante, deve attenersi alle istruzioni, in quanto legalmente vincolanti. L'Ufficio della protezione militare e civile ha ammesso in un'e-mail che «purtroppo in passato sono state autorizzate verbalmente alcune cose per le quali ora dobbiamo pagare».

Il proprietario della casa deve pagare, in un modo o nell'altro

In caso di rifiuto, l'uomo potrebbe incorrere in una denuncia penale. «La cancellazione di un rifugio può essere consentita dall'Ufficio della protezione militare e civile solo su richiesta scritta del proprietario e del Comune», hanno spiegato le autorità.

Una simile richiesta costerebbe ancora di più alla famiglia. Dovrebbero infatti pagare una tassa sostitutiva per i loro sei posti di accoglienza, per un totale di 9.240 franchi.