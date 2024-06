Coppia acquista una casa storica per un dollaro, ma a una condizione...

Una coppia è riuscita ad acquistare questa casa per 1 dollaro. Google Maps

Logan e Angelina Needham hanno acquistato uno degli edifici più antichi della città di Reno, in Nevada, facendo l'affare della vita: l'abitazione è infatti costata loro solo un dollaro. Un prezzo davvero eccezionale, ma i vecchi proprietari hanno posto loro una condizione ben precisa.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia ha acquistato una casa per un solo dollaro nello Stato del Nevada.

L'edificio è una delle case più antiche della città di Reno.

Il precedente proprietario, Jacobs Entertainment, ha però posto una condizione all'affare: i nuovi proprietari devono spostare la casa in un'altra proprietà e ristrutturarla a proprie spese.

L'amministratore delegato di Jacobs Entertainment avrebbe sottolineato l'importanza di preservare le case storiche di Reno. Mostra di più

Comprare una casa per un solo dollaro, ossia l'equivalente di circa 90 centesimi di franchi? Sì, è possibile: Logan e Angelina Needham hanno infatti potuto approfittare di questo prezzo stracciato.

Lo riportano i media statunitensi, stando ai quali la coppia ha acquistato un edificio storico di Reno, in Nevada, per quella cifra davvero simbolica. La casa sarebbe tra l'altro tra le più antiche della città.

L'edificio apparteneva alla Jacobs Entertainment, una società di gioco d'azzardo, ospitalità e intrattenimento, che aveva originariamente acquistato l'edificio per 1,2 milioni di dollari.

Ma come mai, allora, l'ha poi rivenduta per quella somma irrisoria? Perché la Jacobs Entertainment ha posto una condizione precisa: che gli acquirenti trasferissero la casa in una nuova proprietà a loro spese.

E i Needham sono stati in grado di farsi valere nel confronto con altre due persone interessate. Un fattore determinante è probabilmente stato il talento artigianale di Logan: egli è infatti un artista e un appassionato di fai da te per hobby e pubblica i suoi lavori su Instagram, tra i quali anche i suoi progetti di ristrutturazione.

Costruita nel 1868

La coppia, che è sposata da 21 anni e ha due figli, non ha così ottenuto solo la casa dei propri sogni, ma anche un pezzo di storia. L'esperta Alicia Barber ha dichiarato al Reno Gazette-Journal: «Ci sono tutte le ragioni per credere che questa sia stata una delle prime case costruite a Reno».

L'abitazione, di 840 metri quadrati e conosciuta dai locali anche come «Benham-Belz House», si trova al 347 di West Street. Pare che i proprietari originali, ossia proprio la famiglia Benham, acquistarono il terreno nel 1868 per soli 200 dollari.

E Isaac Theodore Benham, uno scalpellino professionista, vi costruì immediatamente la casa. L'edificio compare addirittura sulla mappa originale della città.

La famiglia vi si trasferì nel 1880 e la casa è passata di generazione in generazione ad altre famiglie, fino ad arrivare alla Jacobs Entertainment.

«È importante preservare le case storiche di Reno»

Secondo il «Reno Gazette-Journal», prima dell'acquisto da parte dei Needham nella regione si temeva che la società potesse demolire la costruzione per far posto a un nuovo edificio. La Jacobs Entertainment aveva infatti già annunciato più volte che stava portando avanti un piano di rivitalizzazione del quartiere di West Fourth Street.

Tuttavia, la società ci tiene che la Benham-Belz House possa sopravvivere alle ruspe: «È importante preservare le case storiche di Reno anche se c'è in ballo un ammodernamento dell'area del centro», ha dichiarato l'amministratore delegato Jeff Jacobs.

Entro la fine dell'anno, lo storico edificio con tre camere da letto e portico sarà trasferito nella nuova proprietà. Secondo quanto riferito, i Needham possiedono un terreno libero che ha le dimensioni e la posizione ideali per poterci installare la casa dei loro sogni. Questo è un altro buon motivo per cui la Jacobs Entertainment ha scelto i Needham come nuovi proprietari.