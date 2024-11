Coppia tedesca muore durante un incontro amoroso in un furgone

La polizia ha trovato il furgone in un parcheggio di Francoforte. Google Maps

Due persone sono state trovate morte in un furgone a Francoforte. La causa del tragico incidente potrebbe essere una fuga di gas.

Samuel Walder ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te A Francoforte, in Germania, una donna di 35 anni e il suo amante di 58 sono stati trovati morti in un furgone da cui proveniva un forte odore di gas.

La polizia sospetta che la causa sia una bombola difettosa e ha escluso che si tratti di un omicidio o di un suicidio congiunto.

I parenti, tra cui il figlio della donna che era ospite di amici, sono assistiti da consulenti di emergenza. Mostra di più

Un tragico incidente è avvenuto a Francoforte, in Germania. Una donna e il suo amante sono stati trovati morti in un furgone. La notizia è stata riportata dal quotidiano «Bild».

La donna, di 35 anni, aveva lasciato il figlio da amici per incontrare l'uomo di 58 anni in un parcheggio del quartiere Rosengarten. Quando non è andata a prendere il bambino, come concordato, le babysitter hanno avvertito la polizia.

Gli agenti hanno trovato l'auto della donna, una Mini, nel posteggio. Accanto alla sua vettura c'era un furgone bianco, targato Berlino, dal quale proveniva un forte odore di gas. La polizia ha quindi chiamato i vigili del fuoco per chiedere assistenza.

Una volta aperto il furgone, sono state trovate al suo interno due persone senza vita. Nonostante il tentativo di rianimazione, il medico d'urgenza ha potuto solo constatare il decesso dei due.

La polizia ha avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente. In particolare, sta indagando su una bombola di gas difettosa ritrovata all'interno del mezzo. È però stata esclusa l'ipotesi di un omicidio o di un suicidio congiunto.

I consulenti di emergenza si stanno occupando dei parenti delle due vittime.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'AI sono verificati dalla redazione.