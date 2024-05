Una piastra di Petri con germi multiresistenti. (immagine d'archivio) Armin Weigel/dpa

Il mondo sta affrontando una catastrofe sanitaria? I super agenti patogeni multiresistenti potrebbero costare milioni di vite. La pandemia di Covid-19 sembrerebbe «insignificante» al confronto, avverte un esperto.

Maximilian Haase

La pandemia di Covid potrebbe sembrare «insignificante» rispetto alla minaccia per l'umanità rappresentata dal crescente numero di superpatogeni resistenti ai farmaci.

A mettere in guardia da questo scenario orribile non è una persona qualunque, ma la professoressa Sally Davies, ex Chief Medical Officer del Regno Unito e attuale inviato speciale britannico per la resistenza antimicrobica.

I germi multiresistenti potrebbero rendere inutile la medicina moderna e costare milioni di vite, avverte Davies con urgenza, come riporta il britannico «Guardian»: «Potrebbero esserci molte persone con infezioni non curabili. Dovremmo isolare le persone per evitare che infettino le loro famiglie e le comunità. È uno scenario davvero catastrofico».

In confronto, «le patologie del Covid-19 sembreranno insignificanti», dice Davies.

L'esperta parla per esperienza personale

L'ex consulente medico capo della Gran Bretagna parla anche per esperienza personale: due anni fa ha perso la sua figlioccia a causa di un'infezione che non poteva essere curata.

La ragazza soffriva di fibrosi cistica ed era già stata sottoposta a due trapianti di polmone quando si è infettata con il Mycobacteroides abscessus, resistente alle cure.

In un'intervista al Guardian, la dottoressa ha una visione pessimistica del futuro se il mondo non risolverà il problema della resistenza antimicrobica entro i prossimi anni. Secondo Davies, la questione è «più acuta» del cambiamento climatico.

«Se non facciamo progressi significativi nei prossimi dieci anni, ho davvero paura», avverte. Senza lo sviluppo di nuovi trattamenti, il problema «persisterà per decenni e non scomparirà». E aggiunge: «Sappiamo che i virus di solito si esauriscono e che normalmente si sviluppa l'immunità di gregge, ma non è questo il caso».

Già 1,2 milioni di morti all'anno

La resistenza antimicrobica (AMR) significa che alcune infezioni causate da batteri, virus, funghi e parassiti non possono più essere trattate con i farmaci disponibili.

L'esposizione a questi farmaci permette agli agenti patogeni di sviluppare la capacità di resistervi. L'uso eccessivo di farmaci come gli antibiotici accelera questo processo. Almeno 1,2 milioni di persone muoiono già ogni anno per infezioni non curabili.

Secondo Davies, una resistenza diffusa renderebbe troppo rischiosi molti metodi della medicina moderna, compresi trattamenti come il parto cesareo, le operazioni contro il cancro e i trapianti di organi.

Il pericolo della resistenza antimicrobica è spesso sottovalutato. La disponibilità di farmaci efficaci, un tempo data per scontata, potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Non si tratta solo di un problema medico, ma anche di un problema sociale con conseguenze di vasta portata.

La lotta alla resistenza antimicrobica richiede una cooperazione globale. Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci sono necessari quanto l'attuazione di norme più severe sull'uso degli antibiotici esistenti.

«Una questione di giustizia intergenerazionale»

«Sapeva circa sei mesi prima di morire che la malattia non sarebbe stata curabile e che probabilmente ne sarebbe morta», dice la professoressa Sally Davies a proposito della tragica storia della sua figlioccia.

La sua morte ha incoraggiato la dottoressa a intraprendere la lotta contro i superpatogeni.

Si tratta anche di una questione di giustizia intergenerazionale, ha dichiarato Davies al Guardian: «La mia generazione e quelle precedenti hanno consumato gli antibiotici e non li hanno reintegrati».

«Non ci assicuriamo che il nostro cibo sia prodotto con il minor uso possibile di antibiotici. Fare del mio meglio lo devo ai miei figli e alle prossime generazioni».