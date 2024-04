Corre la maratona con un frigorifero sulla schiena e alla fine fa una cosa inaspettata 23.04.2024

Correre una maratona è già di per sé un'impresa. Farlo con un frigorifero sulla schiena rende il tutto ancora più eccezionale. Artefice di tutto questo è stato Daniel Fairbrother nella gara che si è tenuta domenica a Londra. E poi, come se tutto ciò non bastasse, durante la gara ha anche chiesto alla sua ragazza di sposarlo.

ssu, dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica 21 aprile si è svolta la Maratona di Londra.

Un corridore in particolare si è distinto tra i numerosi partecipanti: Daniel Fairbrother, che portava un frigorifero sulla schiena.

Ma non è stata l'unica cosa curiosa fatta dal britannico. Durante la gara, infatti, ha anche chiesto alla sua ragazza di sposarlo. Mostra di più

Ogni anno più di 40.000 corridori partecipano alla Maratona di Londra. Domenica 21 aprile numerose persone, sia atleti di alto livello che dilettanti, hanno affrontato nuovamente i 42,195 chilometri della metropoli inglese.

Mentre i keniani hanno dominato la gara, in testa sia nella categoria femminile che in quella maschile, la competizione ha prodotto storie emozionanti anche nelle retrovie. Il corridore britannico Daniel Fairbrother è stato probabilmente il responsabile dell'episodio più curioso: ha infatti affrontato il percorso con un frigorifero di 26 kg sulla schiena.

Il motivo del peso extra era una causa benefica: la campagna ha permesso a Fairbrother di raccogliere 10.000 sterline (circa 11.300 franchi) per i malati di diabete.

Ma non è tutto.

Improvvisamente il britannico si è fermato all'altezza del Big Ben: non perché avesse bisogno di una pausa, ma per chiedere alla sua ragazza di sposarlo.

Tra gli applausi della folla, lei ha detto «sì», rendendo il corridore probabilmente il più grande vincitore dell'edizione di quest'anno.