Il costo del divertimento sulle piste dipende da numerosi fattori. Nella foto: il comprensorio sciistico di Flumserberg.

Se in inverno volete recarvi sulle piste da sci a un costo ragionevole, dovete prenotare in anticipo: i prezzi dinamici sono sempre più comuni. Ma la Fondazione per la tutela dei consumatori ritiene sia una truffa non trasparente.

Chi trascorre le vacanze invernali ad Andermatt, Crans-Montana, Gstaad, Flimx-Laax, St. Moritz o Zermatt sa già che il costo del biglietto giornaliero non è più fisso, ma fluttua. Queste destinazioni utilizzano da anni i cosiddetti prezzi dinamici.

Significa che, a seconda del tempo, della data di prenotazione, del giorno della settimana e della domanda, gli appassionati di sci devono scavare più o meno a fondo nelle loro tasche.

Il modello sta prendendo piede e questa stagione anche Motta-Naluns a Scuol e Adelboden-Lenk nell'Oberland Bernese, tra gli altri, stanno introducendo il sistema.

I gestori delle piste affermano che i prezzi dinamici sono nell'interesse dei clienti: se si prenota in anticipo e si è flessibili, si può ottenere un biglietto particolarmente economico. La Fondazione per la protezione dei consumatori critica invece questo sistema, che sarebbe, per loro, una fregatura.

«Gli sciatori ci perdono»

Sara Stalder, direttrice della Fondazione per la tutela dei consumatori, parla a «20 Minuten» dei prezzi dinamici: «Sono un grande svantaggio per i clienti». I gestori delle piste possono aumentare i loro prezzi inosservati, afferma, e c'è una totale mancanza di trasparenza. «Alla fine chi ci rimette sono gli sciatori, che con i sistemi di prezzi dinamici pagano quasi sempre di più», critica Stadler.

Beat Niederhauser, vicedirettore del Sorvegliante dei prezzi federale, è dello stesso avviso: solo chi può pianificare liberamente le proprie giornate sugli sci si trova meglio con i prezzi dinamici. «Le famiglie di solito sono meno flessibili e quindi tendono a perderci», dice a «20 Minuten».

Chi prenota in anticipo per ottenere un buon prezzo corre il rischio che il tempo sia brutto. È quindi impossibile sapere se il rapporto qualità-prezzo è corretto.

L'associazione di settore si difende dalle critiche

Le stazioni sciistiche smentiscono le critiche. Il prezzo medio di un biglietto giornaliero nell'inverno 2022/23 è aumentato solo dell'1,9%, raggiungendo i 35,78 franchi, secondo quanto riportato dall'Associazione svizzera degli impianti di risalita nel suo rapporto stagionale. E questo dopo una lunga fase di stabilità dei prezzi: questo contraddice «la critica comune secondo cui il costo dello sci aumenta continuamente».

Anche il comprensorio sciistico di Flims-Laax si attiene al suo sistema di prezzi dinamici: in risposta a una domanda di «20 Minuten», l'ufficio stampa afferma che i prezzi per l'intera stagione invernale sono sempre ben visibili nel sito dove vengono venduti i biglietti online e nell'app, e che ulteriori informazioni sono disponibili sulla homepage.

Inoltre, le stazioni sciistiche non sono l'unico settore ad avere prezzi dinamici: lo stesso avviene da tempo nelle compagnie aeree e negli hotel.