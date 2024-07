Una persona è morta e circa 40 sono rimaste ferite sabato sera a Saint-Pierre, in Francia (centro-sud), a causa del crollo di una terrazza durante un «evento a cui partecipavano un centinaio di persone»: lo ha reso noto la prefettura dipartimentale.

Immagine d'illustrazione d'archivio. sda

«Al momento, il bilancio è il seguente: una persona morta, quattro persone trattate in emergenza assoluta e 35 persone» in emergenza relativa, ha affermato la prefettura in un comunicato, precisando che si tratta della terrazza della sala polivalente della città.

«Un'imponente squadra di soccorso composta da vigili del fuoco, gendarmi e protezione civile è stata rapidamente inviata sul posto per soccorrere le vittime», con «quattro elicotteri, 20 veicoli, 57 vigili del fuoco», ha aggiunto la prefettura.

