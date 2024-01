Il lander lunare giapponese SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) Keystone

Sebbene il lander lunare giapponese Slim abbia problemi con i pannelli solari, la sua discesa sulla Luna è stata la più precisa di sempre, con un allunaggio a meno di 100 metri dall'obiettivo.

A sottolinearlo è la rivista «Nature» che sul suo sito sottolinea l'innovativo sistema di discesa della sonda che ha reso il Giappone il quinto Paese a riuscire nell'impresa di arrivare sul nostro satellite.

Lanciato il il 6 settembre 2023 dal Centro Spaziale di Tanegashima, lo Smart Lander for Investigating Moon o Slim ha impiegato circa 4 mesi per compiere il suo viaggio per la Luna, dove doveva testare la capacità di discesa guidato da un computer capace di analizzare le immagini riprese dalle fotocamere di bordo così da identificare il sito migliore di allunaggio.

Una precisione che farà scuola

La discesa si è svolta in modo quasi perfetto, portando Slim a meno di 100 metri dal punto desiderato: un grande progresso, se paragonato a tutti gli altri precedenti che si erano posati solitamente a chilometri dall'obiettivo iniziale.

La precisione è stata il frutto di una nuova soluzione tecnologica che potrebbe fornire importanti accorgimenti anche ad Artemis, il programma internazionale che ha l'obiettivo di riportare l'umanità sulla Luna e realizzare un avamposto abitabile.

Il Sole salverà la missione?

La missione ha però un problema di alimentazione, dovuto probabilmente a un orientamento non corretto dei pannelli solari, che ha obbligato allo spegnimento del lander dopo poche ore, ossia al quasi esaurimento dell'energia disponibile nelle batterie.

Tuttavia, la speranza è che nei prossimi giorni i pannelli possano comunque riuscire a raccogliere energia dai raggi solari riportando la missione ad essere operativa.

SDA