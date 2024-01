Degli svizzeri cliccano un link e ricevono minacce di morte dalla mafia

Le persone colpite hanno ricevuto messaggi come questo su WhatsApp. Screenshot Cybercrimepolice

Dopo aver cliccato su un link di un portale di annunci di escort, diverse persone hanno ricevuto minacce di morte su WhatsApp. La polizia di Basilea ha avvertito della truffa su Facebook.

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia di Basilea Campagna mette in guardia da una truffa.

Delle persone hanno ricevuto minacce di morte su Whatsapp dopo aver cliccato su un link dei portali di annunci di escort.

La polizia ha lanciato il primo allarme nell'agosto 2022 e da allora 1291 persone si sono fatte avanti. Mostra di più

«Sai come funziona qui con la mafia. Se non vuoi che questo diventi un problema personale per te e la tua famiglia, sarebbe meglio trovare un accordo». Questo è il messaggio che diversi uomini del Canton Basilea Campagna hanno ricevuto su WhatsApp negli ultimi giorni. Il testo sembra uscito da un brutto film di mafia.

In un post su Facebook, la polizia di Basilea mette in guardia dalla truffa. Secondo quanto scrivono le autorità, le persone colpite sono minacciate di morte dopo aver cliccato su un link nei portali di annunci di escort.

Se un utente clicca sul link con il proprio smartphone, quest'ultimo invia automaticamente un messaggio WhatsApp al portale. All'inizio non succede nulla. Ma il numero di cellulare dell'utente viene inviato al ricattatore.

1291 persone si sono fatte avanti

Di conseguenza, gli utenti ricevono messaggi malevoli di minaccia sia in forma di testo che di video. Il sito web «Cybercrimepolice» della polizia cantonale di Zurigo descrive in dettaglio l'approccio dei ricattatori.

La truffa non è del tutto nuova. La polizia ha lanciato il primo allarme nell'agosto del 2022 e da allora 1291 vittime si sono fatte avanti. Secondo le autorità, chiunque riceva una minaccia non deve pagare denaro, non deve comunicare con il ricattatore e deve segnalarlo.