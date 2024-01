Esperti perplessi: irlandese 93enne è in forma come un 40enne

L'ormai 93enne Richard Morgan durante i test con un team di ricercatori. Lorcan Daly / X

Se vi sentite già stanchi al solo pensiero di allacciarvi delle scarpe da corsa, c'è forse un modo per riuscire a motivarvi: pensare a Richard Morgan, un irlandese di 93 anni, ma che è in forma come se ne avesse solo 40. E c'è da dire che lui ha iniziato ad allenarsi solo quando ne aveva 73.

All'età di 92 anni, i livelli di forma fisica dell'irlandese Richard Morgan sono simili a quelli di uomini sani tra i 30 e i 40 anni.

Nell'ambito di uno studio, i ricercatori hanno testato a fondo le prestazioni dell'anziano e sono rimasti sbalorditi.

Oggi ha 93 anni, ma ha iniziato ad allenarsi solo quando ne aveva 73. Ed è quattro volte campione del mondo di canottaggio nel suo gruppo di età.

Un irlandese di 93 anni è così in forma da essere diventato oggetto di uno studio. E forse potrebbe anche riuscire a motivare qualche persona riluttante a fare esercizio fisico. Dopotutto, non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi regolarmente.

Richard Morgen ha iniziato a farlo solo dopo aver superato i 70 anni e ora ha livelli di forma fisica simili a quelli di uomini sani con meno della metà dei suoi anni.

Secondo i medici, il 93enne - campione di indoor rowing (ossia canottaggio al chiuso) - ha il cuore e il corpo di un uomo di 30 o 40 anni, come riporta il «Washington Post». Non c'è da stupirsi: Morgan è composto per l'80% da muscoli, con un livello di grasso corporeo del 15%.

153 battiti al minuto

Quando un team di ricercatori dell'Università di Limerick ha collegato l'allora 92enne a un dispositivo di monitoraggio dei segni vitali e gli ha fatto percorrere 2000 metri sul vogatore, il risultato è stato sorprendente.

La frequenza cardiaca di Morgan era di 153 battiti al minuto, molto più alta di quanto ci si aspetterebbe a quell'età e, secondo gli autori, uno dei valori più alti mai misurati per una persona così anziana.

«È stata una delle giornate più stimolanti che abbia mai trascorso in laboratorio», ha dichiarato Philip Jakemen, professore di Invecchiamento sano e Nutrizione. È uno degli autori dello studio su Morgan pubblicato sul «Journal of Applied Physiology».

Il documento afferma che l'uomo ha raggiunto le sue notevoli doti grazie a un allenamento regolare, ma relativamente moderato, secondo lo schema piramidale.

Il campione di canottaggio non esagera

Morgan si allena sul vogatore per una media di 40 minuti al giorno: per circa il 70% del tempo mantiene un ritmo calmo, per un 20% sale a uno medio e solo nell'ultimo 10% del tempo si forza duramente.

Oltre alla routine di canottaggio, il potente irlandese esegue affondi e curl con manubri due o tre volte alla settimana fino a quando i suoi muscoli non si stancano. Inoltre mangia un po' più di proteine rispetto alla quantità giornaliera raccomandata.

Secondo il nipote Lorcan Daly, suo nonno ha intrapreso la strada del fitness per caso: all'età di 73 anni decise infatti semplicemente per un capriccio di accompagnare l'altro nipote, un canottiere universitario, agli allenamenti.