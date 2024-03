L'ambasciata svizzera a Islamabad, dove lavorava l'addetto alla difesa svizzero deceduto. Lukas Lehmann/KEYSTONE (Archivbild)

Un diplomatico svizzero è stato trovato senza vita nel suo appartamento nella capitale pakistana Islamabad. Si tratta della seconda morte misteriosa tra i diplomatici elvetici nella regione.

Hai fretta? blue News riassume per te È morto a Islamabad l'addetto militare svizzero responsabile per l'Iran.

Il 63enne è stato trovato morto nel suo appartamento nell'ambasciata svizzera.

La causa del decesso non è ancora chiara. Mostra di più

La mattina del 5 marzo, un addetto alla difesa dell'ambasciata svizzera a Islamabad è stato trovato morto nella sua residenza ufficiale.

Secondo una dichiarazione interna del Dipartimento della Difesa svizzero, la polizia non è riuscita a trovare alcuna prova dell'intervento di terzi. Tuttavia, la causa esatta del decesso rimane al momento poco chiara. La notizia è stata riportata dai giornali CH Media.

L'uomo è il secondo svizzero a morire nella regione in circostanze misteriose. Nel maggio 2021, un dipendente chiave dell'ambasciata elvetica in Iran è caduto dal 17° piano di un hotel di Teheran. Le indagini sul caso sono ancora in corso.

In un comunicato, il Dipartimento della Difesa ha espresso le sue più sentite condoglianze e ha offerto sostegno ai familiari. Le indagini sono in corso.