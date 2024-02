Donna scopre di essere stata concepita con lo sperma del medico

Victoria Hill, del Connecticut, è stata concepita con lo sperma di un medico della fertilità, come ha dichiarato alla CNN. Ha anche scoperto di avere 22 fratellastri. cnn.com

Shock per una donna del Connecticut: dice d'essere stata concepita con lo sperma di un medico della fertilità e che ha 22 fratellastri. Con uno di loro ha addirittura avuto una relazione amorosa quando andava a scuola.

Hai fretta? blue News riassume per te La più grande frode sulla fertilità nella storia degli Stati Uniti sarebbe avvenuta nello Stato americano del Connecticut.

Victoria Hill ha spiegato la sua esperienza traumatica in un'intervista alla CNN.

Il padre biologico sarebbe il medico della fertilità che all'epoca aiutò la madre a rimanere incinta.

Come ha scoperto, Hill ha 22 fratellastri.

Ha avuto addirittura una relazione con uno dei fratellastri ai tempi della scuola. Mostra di più

Victoria Hill (39 anni), dello Stato americano del Connecticut, si è ammalata di qualcosa che non si era mai verificato prima nella sua famiglia, quindi si è sottoposta senza indugio al test del DNA, come racconta in un'intervista alla «CNN».

Il risultato è stato scioccante e si è rivelato l'inizio della scoperta della più grande storia di frode sulla fecondazione negli Stati Uniti.

Dai risultati del test ha scoperto che il padre, con cui era cresciuta, non era il suo papà biologico. Questo ha confermato sospetti che già aveva, poiché Hill si era già resa conto di non avere molto in comune con lui.

Poi ha scoperto che il suo genitore biologico è il medico della fertilità che all'epoca aveva aiutato sua madre a rimanere incinta.

«Sono rimasta traumatizzata»

Ma questa scoperta non è l'unica. Hill è stata informata dal sito web attraverso il quale aveva fatto il test del DNA che aveva 22 fratellastri.

E c'è di più: in un'intervista alla CNN, l'assistente sociale spiega di aver saputo poco dopo che uno dei fratellastri era il suo ex fidanzato. I due avevano avuto una relazione ai tempi della scuola ed erano diventati intimi.

«Sono rimasta traumatizzata. Ora guardo le foto delle persone e penso: se lui potrebbe essere uno dei miei fratelli, chiunque potrebbe essere uno dei miei fratelli», ha detto Hill alla CNN.

I medici accusati possono spesso continuare a esercitare la professione

La «CNN» scrive che la maggior parte degli Stati degli USA - compreso il Connecticut - non ha quasi nessuna legge contro le frodi sulla fertilità. Molte vittime riceverebbero solo un risarcimento e in alcuni casi i medici accusati possono continuare a esercitare la professione.

Jody Madeira, professore di legge presso l'Università dell'Indiana ed esperto di frodi sulla fertilità, ha dichiarato alla CNN: «Questa è stata la prima volta che abbiamo avuto un caso confermato in cui qualcuno stava effettivamente frequentando qualcuno che era il suo fratellastro».