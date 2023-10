La spagnola Angela Ponce era diventata la prima candidata transgender al titolo di Miss Universo nel 2018. (Foto archivio) Keystone

Una donna transgender ha vinto il concorso di bellezza Miss Portogallo per la prima volta e competerà con un'altra donna transgender per il titolo di Miss Universo in programma a El Salvador.

Marina Machete, assistente di volo di 28 anni, si è aggiudicata il titolo a Borba, nella regione sud-orientale di Evora.

«Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo», ha scritto sui social media.

«Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti», ha aggiunto.

Lo scorso mese di luglio la 22enne olandese Rikkie Kolle è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi.

Machete e Kolle succederanno alla spagnola Angela Ponce, diventata la prima candidata transgender al titolo di Miss Universo nel 2018.

SDA