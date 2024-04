Una 68enne proprietaria di un cane è stata riconosciuta oggi, lunedì, dal Tribunale distrettuale di Winterthur (ZH) colpevole di maltrattamento animale.

Il malcapitato migliore amico dell'uomo era di razza bovaro bernese. come il cane in questa fotografia illustrativa d'archivio. IMAGO/Pond5 Images

SDA

La donna è stata condannata a una pena pecuniaria di 130 aliquote giornaliere da 140 franchi sospesa con la condizionale e a una multa di 1.400 franchi per aver legato il suo bovaro svizzero al retro della sua auto e averlo trascinato in quanto l'animale non voleva salire sul veicolo.

Si è allontanata a una velocità compresa tra i 10 e i 20 km/h. Il cane ha dovuto rincorrere la macchina su una strada accidentata. A un certo punto, però, non è più riuscito a seguire la velocità dell'auto, ed è quindi stata trascinata fino a quando non è riuscita a liberarsi dal guinzaglio

Il bovaro s'è così ritrovato con le zampe insanguinate, le unghie scheggiate e diverse ferite che hanno richiesto punti di sutura

Il tribunale è giunto alla conclusione che la proprietaria del cane ha agito con dolo eventuale.

In altre parole, ha messo in conto che l'animale si sarebbe ferito mentre veniva trascinato dietro di lei. Il tribunale non ha tuttavia riconosciuto alla pensionata una grande energia criminale.

Il cane è stato nel frattempo affidato a terzi.

ev, ats