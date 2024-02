Una donna di 27 anni, scomparsa dalla fine di gennaio, è stata trovata morta nel Reno vicino a Laufen-Uhweisen, nel Canton Zurigo. Il marito è stato arrestato in relazione alla vicenda nel canton Sciaffusa, ha dichiarato sabato a Keystone-ATS un portavoce della polizia.

Immagine simbolica. sda

L'uomo, un 32enne, è stato fermato ieri sera. Un'indagine è in corso per far luce sulle circostanze esatte del decesso della vittima, hanno aggiunto le forze dell'ordine sciaffusane in un comunicato.

Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto venerdì pomeriggio sulle rive del fiume Reno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli su quanto accaduto, compresa la causa della morte.

La 27enne era scomparsa da una decina di giorni. I famigliari hanno contattato la polizia dopo che ha lasciato la sua abitazione a Sciaffusa senza lasciare tracce.

ats