Donna vende persino i suoi gatti in cambio di una presunta casa da sogno

Una donna dell'Emmental è stata vittima di una truffa durata anni, durante i quali è arrivata a vendere mobili, effetti personali e persino i suoi gatti nella speranza di trovare una casa da sogno in Italia. Ora la Polizia cantonale sta indagando sulla vicenda.

Una casa in Italia proprio vicino al mare, con solo qualche piccolo lavoro di ristrutturazione da pagare. Questa illusione è costata migliaia di franchi a una donna dell'Emmental. Per non parlare dello stress emotivo a cui è stata esposta per lungo tempo, ancor più grave.

Per cercare di salvare altre persone da un simile destino, ha deciso di raccontare alla «Berner Zeitung» come un'allegra conoscenza online si sia trasformata in un incubo.

Promesse generose

Circa un anno fa, la pensionata ha ricevuto una richiesta di amicizia da un uomo su un'applicazione di messaggistica. Lo sconosciuto ha finto di vivere in Italia e di avere qualche anno in più e alla fine ha conquistato la sua fiducia. Le ha detto di essere ricco e di possedere una casa vicino al mare, rivelandole anche l'intenzione di regalargliela.

L'uomo era affascinante e attento e la donna dell'Emmental era felice e piena di speranza per le sue generose promesse.

Ma la presunta casa dei sogni necessitava di lavori di ristrutturazione. Niente di che, l'ha rassicurata lui, chiedendole qualche centinaio di franchi, dal momento che - ha raccontato - stava affrontando un divorzio e quindi non poteva permettersi di sostenere personalmente i costi.

Ha continuato poi però a farsi trasferire denaro tramite una carta prepagata del chiosco, anche per pagare un avvocato per occuparsi dei suoi affari finanziari.

Il fascino diventa pressione

La donna, che viveva con una pensione d'invalidità, ha mandato in totale circa 7.000 franchi per coprire presunti lavori di ristrutturazione, spese legali e altri costi relativi alla casa dei sogni.

Con il tempo, però, l'onere finanziario è diventato insopportabile per la donna. Ha quindi deciso di vendere degli oggetti personali, mobili e persino due dei suoi tre gatti per riuscire a raccogliere la somma necessaria.

Il truffatore l'ha messa sotto pressione, minacciando di cedere la casa promessa a qualcun altro e affermando che il suo avvocato avrebbe avanzato ulteriori richieste di denaro.

Nonostante tutte le volte che le ha promesso che le avrebbe fatto visita in Svizzera, l'uomo conosciuto solo online non si è mai presentato di persona. La donna si è recata più volte all'aeroporto per incontrarlo, ma senza successo.

Frodi online in aumento

Il caso è ora all'attenzione della Polizia cantonale di Berna, come confermato alla «Berner Zeitung». Ma i truffatori operano spesso dall'estero, il che rende più difficile l'azione penale.

I casi di frode digitale sono in aumento anche in Svizzera. Le vittime si sentono spesso impotenti: per queste ultime, secondo gli esperti, lo stress emotivo è notevole e spesso è necessario il supporto di terzi per uscire dalla relazione fraudolenta.

Grazie all'aiuto della Polizia, la donna dellEmmental ha smesso di trasferire denaro, ma non ha ancora interrotto completamente i contatti con il truffatore.

Vuole infatti evitare che il presunto uomo possa ingannare qualcun altro.