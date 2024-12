Due confezioni di fondue chinoise possono mettere in pericolo la salute. Ecco in quali grandi negozi sono vendute

Molti svizzeri si godono la fondue chinoise a Natale. I singoli piatti di carne di Aldi, Lidl e Migros sono risultati contenere livelli pericolosi di batteri. Immagine: Keystone

Un test su 16 piatti di carne congelata per fondue chinoise ha rilevato livelli pericolosi di batteri in 2 di essi. Le carni di Aldi e Lidl hanno rappresentato un rischio per la salute. Sono stati analizzati anche prodotti Coop e Migros.

Un laboratorio tedesco ha testato 16 piatti di carne congelata per fondue chinoise provenienti da Aldi, Lidl, Coop e Migros, per conto della rivista «Saldo».

Due confezioni sono risultate contenere batteri pericolosi: listeria l'una e l'altra batteri coliformi.

I prodotti contaminati provenivano da Aldi e Lidl.

Aldi, Lidl e Migros sottolineano che i loro prodotti sono sicuri, se preparati correttamente. Mostra di più

Un test sui piatti di carne surgelati di fondue chinoise, commissionato dalla rivista dei consumatori «Saldo», mostra che la maggior parte dei prodotti è sicura.

12 confezioni surgelate su 16 sono risultate impeccabili. Il laboratorio ha trovato invece nei rimanenti dei batteri che potrebbero rappresentare un serio rischio per la salute, ma anche alcuni innocui.

I piatti testati provenivano da Aldi, Coop, Lidl e Migros. I prodotti contenevano carne di manzo, maiale, vitello, pollo e tacchino.

Batteri di listeria e coli

Nel tacchino di Aldi è stata scoperta la Listeria monocytogenes, che può causare gravi malattie. Nei casi peggiori, questi batteri possono essere addirittura fatali.

Nel 2023, undici persone in Svizzera sono morte a causa di un'infezione di questo tipo. Tuttavia, la listeria scoperta nei prodotti Lidl e Migros non rappresenta un rischio per la salute.

La carne di vitello porzionata di Lidl era contaminata da batteri EHEC, un ceppo di batteri coliformi (Escherichia coli) che producono forti citotossine.

Queste possono provocare diarrea sanguinolenta e altri sintomi gravi. In rari casi, le tossine possono anche danneggiare i reni o il cuore.

Migros, Aldi e Lidl si difendono

Nonostante le denunce, Migros, Aldi e Lidl sottolineano che i loro prodotti sono sicuri se preparati correttamente. Sulle confezioni sottolineano l'importanza dell'igiene in cucina.

Il chimico cantonale di Zurigo Martin Brunner spiega che non esistono limiti specifici per i batteri listeria ed EHEC in questi prodotti, motivo per cui non vengono effettuati controlli ufficiali.

L'Ufficio federale per la sicurezza alimentare invita i produttori a ritirare dalla vendita i prodotti potenzialmente pericolosi. Anche i piatti di carne fresca possono essere contaminati da agenti patogeni, come ha dimostrato un precedente test di «Gesundheitstipp».

Nessun batterio multiresistente

Il laboratorio tedesco che ha analizzato i campioni ha verificato la presenza di diversi agenti patogeni e germi multiresistenti.

Ha anche misurato la conta batterica totale, poiché gli elettrodomestici non puliti e la refrigerazione inadeguata possono aumentarla.

È emerso che nessuno dei piatti di carne per fondue chinoise analizzati conteneva batteri multiresistenti.

