Due cadaveri ritrovati vicino al ponte Oresund a Malmo Keystone

Due persone sono state trovate morte in una macchina in fiamme in una zona industriale a Malmo, nei pressi del ponte Oresund che collega la Svezia con la Danimarca.

SDA

Secondo diverse testate britanniche, si tratterebbe di due agenti di viaggio londinesi Juan Cifuentes e Farooq Abdulrazak. I due sarebbero andati in Svezia per un viaggio di lavoro e sarebbero dovuti rientrare a Londra domenica, in tempo per vedere la finale degli europei.

Lunedì, dopo diversi giorni senza loro notizie, i famigliari hanno esposto denuncia. I due sono titolari di un'agenzia di viaggio e sarebbero atterrati all'aeroporto di Copenaghen sabato per poi prendere un'auto a noleggio e attraversare il ponte Oresund per andare in Svezia.

Tuttavia, la portavoce della polizia di Malmo, Kerstin Gossé, ha sottolineato che al momento non possono dare dettagli in merito e che tanto meno possono formalmente identificare le vittime: «Dobbiamo attendere i risultati della perizia forense che non arriveranno prima dell'inizio della settimana prossima».

Gossé ha dichiarato inoltre come stiano lavorando per raccogliere testimonianze dai presenti nella zona industriale di Malmo tra le 11:30 e le 14:00 di domenica scorsa.

Nel mentre a Londra i parenti dei due dispersi si sono radunati a casa della famiglia di una delle possibili vittime. «Siamo tutti in lutto», ha detto al quotidiano inglese The Times un familiare di Abdulrazak, che nonostante tutto spera ancora che Farooq sia vivo.

SDA