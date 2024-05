È morta la bimba trovata priva di sensi a Ravoire, ecco cosa si sa finora

La bambina di 6 anni trovata priva di sensi domenica dopo essere scomparsa per diverse ore a Ravoire (VS) è morta nella tarda mattinata di lunedì al CHUV di Losanna, dove era stata trasportata in elicottero in condizioni critiche. Spunta una possibile pista d'indagine.

La polizia aveva dispiegato una grande forza per trovare la bambina nel centro di accoglienza di Ravoire (polizia cantonale vallesana). ATS

La bambina stava partecipando a una festa di famiglia nel rifugio di Ravoire, una struttura in affitto situata in un bosco, quando è scomparsa intorno alle 17h00.

Allertata alle 17h54, la polizia ha messo in atto una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto una trentina di agenti, specialisti del soccorso, vigili del fuoco e circa 200 volontari della regione, oltre a mezzi aerei.

Intorno alle 21h20, la ragazzina è stata trovata priva di sensi nella foresta sotto il Couvert de Ravoire. Ha ricevuto i primi soccorsi sul posto prima di essere trasferita in elicottero al CHUV, l'Ospedale universitario di Losanna.

Una possibile pista

Lunedì mattina, la polizia cantonale ha confermato al «Blick» che la bimba era in pericolo di morte. Secondo la nota diramata dalle forze dell'ordine nel pomeriggio, la bimba è spirata nella tarda mattinata di lunedì.

Le circostanze esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della Procura e della polizia cantonale.

Secondo diversi residenti della zona, l'incidente potrebbe essere avvenuto durante una partita a nascondino. «L'area vicino alla casa famiglia è pericolosa», ha dichiarato al «Blick» Mirko Schaere, un residente della zona, riferendosi al terreno roccioso con profondi crepacci nel terreno.

