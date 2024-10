Immagine d'illustrazione KEYSTONE

La sua è stata la prima azienda al mondo a produrre il vino spumante delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene. Carpenè ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla cultura enologica, ispirando generazioni di studenti e professionisti con la sua passione.

La famiglia Carpenè e i dipendenti della Carpenè Malvolti hanno annunciato la scomparsa di Etile Carpenè, avvenuta mercoledì 23 ottobre a Conegliano, all'età di 80 anni

La sua, come viene precisato nel post sui social di addio, è stata la prima azienda al mondo a produrre il vino spumante delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene.

«Ha amato il Prosecco e la sua terra, tramandando con rispetto e dedizione i valori fondanti dell'azienda di famiglia Carpenè-Malvolti», si legge ancora nel testo.

Un piccolo legame con la Svizzera

Etile Carpenè ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla cultura enologica, ispirando generazioni di studenti e professionisti con la sua passione e il suo impegno nel promuovere il rispetto per il territorio.

Nell'ultimo periodo aveva lasciato la guida della Carpenè Malvolti alla figlia Rosanna, attuale Amministratore Delegato della spa di famiglia, che porterà avanti l'operato del padre.

Con Carpenè scompare dunque la quarta generazione della più longeva Casa Spumantistica Italiana.

Da notare che l'esperto di spumante si era diplomato al Liceo Scientifico di Rosenberg in Svizzera per poi frequentare un corso di specializzazione in Enologia all'Università̀ di Talence a Bordeaux.