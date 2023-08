Claude Ruiz-Picasso imago/Winfried Rothermel

È deceduto Claude Ruiz Picasso, figlio del pittore spagnolo Pablo Picasso. Lo ha annunciato il suo avvocato Jean-Jacques Neuer in una dichiarazione all'Afp.

«È morto in Svizzera, all'età di 76 anni», ha affermato il legale senza specificare le cause. Claude Ruiz Picasso è stato amministratore dal 1989 al 2023 del patrimonio Picasso, che gestisce i diritti relativi all'artista e alle sue opere. In luglio ha deciso di andare in pensione e lasciare il posto alla sorella Paloma, nominata amministratrice.

Pablo Picasso ebbe quattro figli: Paul, il figlio maggiore, nato dalla sua unione con Olga Khokhlova e morto nel 1975; Maya, figlia di Marie-Thérèse Walter, morta nel 2022, Claude e Paloma, nati dalla sua unione con Françoise Gilot. «Claude Ruiz Picasso lascia la moglie, Sylvie Vautier e i suoi due figli Jasmin e Solal», ha sottolineato Neuer.

Gli eredi di Picasso detengono il monopolio dei diritti d'autore e di riproduzione delle opere dell'artista, nonché dei diritti della personalità, dei diritti morali e dei diritti sui marchi.

SDA