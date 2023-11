La svizzera Ursula B., morta in Germania, potrebbe essere stata uccisa. Screenshot Crimespot

Una ricca donna del Canton Friburgo è stata trovata morta in Germania. I medici legali sono di fronte a un mistero e le autorità hanno rinvenuto denaro, oro e gioielli della vittima in possesso del suo compagno. È stata uccisa?

Hai fretta? blue News riassume per te Una ricca donna svizzera di 67 anni è stata trovata morta in Germania.

Le indagini stanno prendendo molto tempo, ma le autorità ipotizzano che si tratti di un omicidio.

Il suo compagno è sospettato di averla uccisa. Lo aveva conosciuto poco tempo prima della sua morte. Mostra di più

Ursula B. (67 anni), del Canton Friburgo, è morta in Germania nell'ottobre del 2022 nella sua casa di Cuxhaven. Come riporta il canale YouTube «Crimespot Doku», ci sono sempre più prove che dimostrano che non sia scomparsa per cause naturali.

Il corpo è stato trovato nel letto, coperto. Presentava il cosiddetto riflesso tonico asimmetrico cervicale, che spesso interessa i bambini piccoli. Secondo l'avvocato Thiemo Röhler, un osso della parte superiore del collo era rotto, «il che depone a favore di un'aggressione in quella zona».

Il cadavere è stato trovato solo alcuni giorni dopo la morte della donna, quindi per i medici legali non è stato un lavoro facile. In più, per un anno la polizia non ha fatto progressi.

«Le indagini stanno prendendo molto tempo. Sarebbe un bene per la nostra famiglia se avessimo delle certezze», ha detto il fratello della vittima. Solo così il caso si chiuderebbe: «Vogliamo giustizia».

Il nuovo partner nel mirino degli investigatori

Ursula B. è originaria di un villaggio del Canton Friburgo ed era benestante. Nel 2020 si è trasferita per amore sulla costa tedesca del Mare del Nord. Quella relazione non è durata a lungo, ma ha trovato in fretta un nuovo compagno.

Secondo l'avvocato, quest'ultimo è ora sotto indagine. Le autorità hanno trovato in suo possesso denaro contante (euro e franchi svizzeri), gioielli e oro appartenenti alla defunta. Particolarmente rilevante è il fatto che tra gli oggetti rinvenuti c'era una collana d'oro che la vittima non si toglieva mai.

È strano anche che il cellulare della donna sia scomparso. Lo aveva sempre con sé, secondo il fratello. Amava scattare foto e postarle su Instagram e Facebook. L'ufficio del pubblico ministero competente ha confermato che un uomo è indagato per omicidio.