Ecco come gli abitanti di Sciaffusa stabilirono le frontiere con avidità e intrighi

Con i suoi reportage autunnali, blue News vi mostra alcuni luoghi al confine svizzero, sconosciuti al grande pubblico, molto particolari. Nella quarta ed ultima puntata vi porta in viaggio da Rüdlingen a Büsingen, dove lo storico locale Martin Harzenmoser racconta la storia movimentata del frammentato cantone di Sciaffusa e delle sue enclavi.

blue News inizia il quarto e ultimo episodio della sua serie autunnale nel pittoresco villaggio di Rüdligen, un'enclave di Sciaffusa vicino al Rafzerfeld di Zurigo. Un centro abitato che sembra davvero uscito direttamente da una brochure di Svizzera Turismo.

Alla ricerca del centro, salta all'occhio la casa della cooperativa Rebstock. Un'attrazione per gli occhi. L'artista Gloria Anet si è trasferita nella casa storica, appena ristrutturata, nell'ottobre 2023. Si tratta di un progetto multigenerazionale. L'artista è praticamente nativa della zona e non può immaginare un posto più bello in cui vivere.

Gloria Anet mostra a blue News il suo atelier e parla con entusiasmo di Rüdlingen: «Qui mi sento davvero a casa. Ci vivo da 45 anni e non vorrei mai vivere altrove». I dintorni con il Reno ispirano la sua creatività e le offrono ispirazione, che si riflette nelle sue opere.

Lo storico locale Martin Harzenmoser sul confine: «Tre fattori hanno giocato un ruolo: potere, fortuna e avidità»

Dopo una breve sosta sull'isola monastica di Rheinau - un'altra meta degna di nota - lo storico locale Martin Harzenmoser attende blue News nel piccolo borgo zurighese di Nohl, proprio sotto le cascate del Reno.

Nohl offre ai visitatori anche uno spettacolo insolito: la taverna Nohlbuck si trova in territorio svizzero, ma la strada di fronte è in Germania. Anche l'insegna del villaggio si trova in territorio tedesco, il che spiega perché le scritte non corrispondono alla segnaletica elvetica.

Martin Harzenmoser è un volto noto nella regione, è il guardiano notturno di Sciaffusa. Insieme al fratello Thomas, l'ex insegnante offre da oltre 25 anni diverse visite guidate e passeggiate a Sciaffusa e Stein am Rhein, la seconda exclave di Sciaffusa dopo Rüdlingen.

Durante le loro visite, i guardiani notturni di Sciaffusa raccontano fatti interessanti del passato, tra cui storie terribili, tristi e divertenti.

Il confuso confine svizzero con la Germania offre molti aneddoti storici, che Harzenmoser, abile narratore, racchiude in racconti divertenti.

Sa anche perché il confine svizzero nella zona di Sciaffusa serpeggia così tanto nel paesaggio: «Ha a che fare con la storia. Tre fattori hanno giocato un ruolo: il potere, la fortuna e l'avidità».

Büsingen, l'isola tedesca in Svizzera

L'ultima tappa del tour di confine è Büsingen, un'altra particolarità geografica e storica della regione. Circondata dal territorio svizzero, Büsingen è però in Germania.

Büsingen appartiene allo Stato federale del Baden-Württemberg e si trova nel distretto di Costanza. Il comune ha due codici postali, uno svizzero e uno tedesco. Il suo slogan, riportato sul proprio sito web, lo riassume in poche parole: «Büsingen - l'isola tedesca in Svizzera».

Il ristorante Waldheim di Büsingen offre una vista maestosa sul Reno. Chi si ferma qui può decidere se pagare in franchi svizzeri o in euro.

Il punto di ristoro si trova proprio sul confine. Harzenmoser riassume: «Certo, questa zona è irrimediabilmente frammentata. Ma si può dire che presenta vantaggi e svantaggi per entrambe le parti, da entrambe le parti».

Nota dell'editore: nel video, la giornalista Carlotta Henggeler afferma che il Rüdlingen/Buchberg è «circondato dal Cantone di Zurigo». È vero che questa exclave di Sciaffusa è circondata dal Cantone di Zurigo ma anche, in parte, dal Jestetter Zipfel, una striscia di territorio tedesco. La redazione si scusa per questo errore.