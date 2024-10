Con i suoi reportage autunnali, blue News vi porta in alcuni luoghi al confine svizzero, sconosciuti al grande pubblico, molto particolari. Nella terza puntata vi fa scoprire una zona in cui un piccolo fiume sonnolento in una valle verdeggiante costituisce il confine tra la Svizzera e la Francia con un viaggio tra i due mondi dove gli orologi non sempre segnano la stessa ora...

Ecco dove gli svizzeri possono tornare a casa solo viaggiando all'estero Il nostro percorso si snoda lungo la Laufenstrasse e il Lützel, detto Lucelle, il fiume che è pure il confine tra Francia e Svizzera. La via di 23 km conduce da Kleinlützel (SO) fino al Lago Lucelle in Francia. 21.10.2024

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco il terzo episodio della mini serie di quattro reportage video di «blue News oltre i confini», nella quale vogliamo far conoscere ai nostri lettori luoghi e storie particolari che si sono sviluppati attorno alla frontiera, ai quattro angoli della Svizzera

In questa puntata il nostro percorso si snoda lungo la Laufenstrasse e il Lützel, detto Lucelle, il fiume che costituisce il confine tra Francia e Svizzera.

Il nostro percorso di 23 chilometri conduce da Kleinlützel, nel Canton Soletta, attraverso la Francia e il comune di Roggenburg, Basilea Campagna, fino a Ederswiler nel Giura e al Löwenburg, e poi infine di nuovo attraverso la Francia fino al lago Lucelle.

Visitiamo un agricoltore biologico svizzero che raggiunge la sua azienda agricola solo passando dalla Francia: cosa significa per lui e la sua attività attraversare il confine con le merci da vendere?

E durante la pandemia come è andata la convivenza coi vicini francesi, che dovevano sottostare a regole di spostamento molto più stringenti che in Svizzera? Mostra di più

Già prima di arrivare a Kleinlützel, nel Canton Soletta, ci si rende conto che qui c'è qualcosa di diverso: un cartello avverte i militari di non proseguire in uniforme. Perché se lo facessero equivarrebbe a un'invasione.

Da qui, l'autopostale svizzero percorre la Laufenstrasse lungo il fiume Lützel verso ovest e serve anche le fermate francesi dopo il confine, con insegne svizzere.

È possibile riconoscere i luoghi che un tempo si trovavano in questa valle fluviale dai loro nomi: Chlösterli, Neuhaus, Les Forges (la fucina), Sägemühle o Neumühle.

Tra Kleinlützel e Lac de Lucelle: il Lützel attraversa il confine con la Francia insieme alla strada. Google Earth

Il Lützel, alias Lucelle, forma il confine tra Svizzera e Francia. Quando il piccolo fiume attraversa la strada, i cartelli indicano che si sta passando nuovamente in Francia, mentre poche centinaia di metri più avanti si è di nuovo già tornati in territorio svizzero.

Vita tranquilla senza copertura per il cellulare

La natura immerge questa valle di confine sul Lützel in un verde lussureggiante. Le mucche pascolano nei prati sparsi. Incontriamo un agricoltore biologico che può raggiungere la sua azienda solo passando dalla Francia.

Markus Hebeisen invita regolarmente scolaresche nella sua fattoria: «Vengono soprattutto da Basilea Campagna o Basilea Città. Il progetto si chiama "Scuola in fattoria"».

L'obiettivo è far conoscere la natura ai bambini di città. «Si tratta per lo più di ragazzi delle scuole elementari, dove il confine è un tema ricorrente. Abbiamo già avuto alunni che si sono messi sul mio ponte a cantare canzoni francesi. È qualcosa di speciale per loro».

In questa valle il ritmo è tranquillo, anche perché in alcuni punti non c'è ricezione di rete. Forse è per questo che all'hotel e locanda Moulin Neuf, alias Neumühle, non si può pagare con la carta e nemmeno con Twint. Qui il motto è «solo contanti».

Il fascino di Tremotino e delle rovine monastiche di Burg

Al contrario, potrete gustare deliziosi piatti fatti in casa con verdure biologiche e un'allegra padrona di casa che, almeno per noi, non ha voluto dirci come si fa a ricavare l'oro dalla paglia.

Anche gli orari di apertura sono rustici: martedì e mercoledì, e chiuso tra novembre e febbraio.

L'Hotel e Ristorante Neumühle sul Lützel: la Laufenstrasse, con il suo ambiente naturale, è ideale anche per escursioni in bicicletta e in moto. Google Maps/Street View

Una deviazione dal Lützel ci porta attraverso Roggenburg (BL) al vicino comune di Ederswiler (JU). Pascal Willemin è il sindaco dell'unico comune di lingua tedesca del Giura. Ci mostra la Löwenburg e il suo complesso monastico.

Il percorso di 23 chilometri da Kleinlützel (SO) a est, passando per la Francia e il comune di Roggenburg (BL), conduce a Ederswiler (JU) e alla Löwenburg, per poi tornare indietro sulla Laufenstrasse e attraversare la Francia fino al Lac de Lucelle, detto Etang de Lucelle, a ovest.

Per Willemin è importante che i bambini della regione crescano bilingue. «I nostri figli frequentano la scuola francese di Movelier-Soyhières da 30 anni. Poi vanno a Delémont, ma allo stesso tempo prendono lezioni di tedesco per non dimenticarlo».

È importante per poter scegliere e continuare la loro formazione in Romandia o nella Svizzera tedesca.

Nota dell'editore: nel video, il giornalista Philipp Dahm afferma erroneamente che il Lützel è originario «di Laufen». È corretto dire che il Lützel è originario dell'alta Laufental. La redazione si scusa per l'errore.