Il rivenditore di moda Zalando trasforma l'app in un body scanner: un sistema d'intelligenza artificiale dovrebbe suggerire automaticamente la taglia giusta durante lo shopping. IMAGO/Westend61

Una nuova funzione dovrebbe aiutare a trovare la giusta taglia di vestiti quando si fa shopping online. Grazie a un sistema d'intelligenza artificiale, Zalando vuole così rendere felici i clienti, ma anche perseguire i suoi interessi economici.

Non hai tempo? blue News riassume per te Il rivenditore di moda online Zalando ha introdotto il riconoscimento delle taglie tramite smartphone: due foto dovrebbero essere sufficienti per scegliere automaticamente la taglia giusta.

La nuova funzione ha lo scopo di evitare resi non necessari.

Il sistema di IA proviene da una start-up di Zurigo. Mostra di più

Niente ordini doppi, niente stress da restituzione: immaginate di scattarvi due foto con lo smartphone e di ottenere automaticamente un consiglio sulla vostra taglia quando fate shopping online. Ora tutto questo è possibile con Zalando.

Il rivenditore di moda online ha infatti introdotto nella sua app il riconoscimento della taglia attraverso il cellulare.

Il sistema si basa sull'intelligenza artificiale e ha le sue radici in Svizzera. Il suo scopo è quello di aiutare i consumatori a trovare facilmente il capo giusto. Naturalmente, Zalando persegue anche i propri interessi economici e vuole utilizzare l'applicazione per evitare costosi resi e sprechi di tessuto.

Bastano solo due foto

La nuova funzione è inizialmente disponibile solo in Svizzera, Germania e Austria. Secondo Zalando, nella prima fase potrà essere utilizzata solo per l'abbigliamento femminile: oltre che per i top o i tailleur, sarà possibile usarla anche per scegliere le taglie di tute, giacche, cappotti e abiti. In queste categorie è solitamente particolarmente difficile trovare la misura che fa il caso nostro.

Per la raccomandazione automatica della taglia sono sufficienti due foto in abiti aderenti. L'intelligenza artificiale utilizza le immagini per determinare la massa corporea. Le immagini vengono cancellate direttamente al termine del processo, ha assicurato Zalando.

Il sistema di IA è un'invenzione svizzera

La tecnologia per la nuova funzione proviene dalla Svizzera, come riporta la «Handelszeitung». Zalando ha infatti acquistato tre anni fa la start-up Fision, con sede a Zurigo, per espandere il proprio portafoglio di prodotti «size-and-fit».

La «Handelszeitung» riassume così un primo test sull'app: «La funzione è semplice, dal design giocoso e senza complicazioni, ma il risultato ha ancora un certo margine di miglioramento». L'autore ha usato l'app per ordinare un completo (giacca e pantaloni) che «si adatta alla parte superiore, ma purtroppo è troppo lungo nella parte inferiore».

Stacia Carr, vicepresidente di «Size and Fit» di Zalando, ha spiegato i problemi iniziali legati alla «sequenza di diversi processi basati sull'apprendimento automatico e sull'intelligenza artificiale». Questi sono molto complessi. Inoltre, il feedback dei clienti viene incorporato nei processi di valutazione.

Notizia redatta con materiale dell'agenzia di stampa AFP.