Un nuovo studio esplora i motivi che spingono le donne eterosessuali a tradire. Immagine simbolica: imago images/McPHOTO

I risultati di un recente studio offrono nuovi spunti di riflessione sulle ragioni per cui le donne sono infedeli. La ricerca mostra che l'attrazione fisica e i bisogni emotivi spesso devono essere considerati separatamente.

jke Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Le donne spesso trovano i loro partner infedeli più attraenti fisicamente dei loro partner fissi.

Questi ultimi sono visti dalle donne come genitori migliori e più adatti.

L'insoddisfazione emotiva o sessuale nella relazione è un motivo comune di infedeltà femminile.

Le altre ragioni sono varie e culturali e non indicano necessariamente il desiderio di sostituire il partner fisso. Mostra di più

Secondo un servizio di «20 Minuten», l'infedeltà e i tradimenti non sono un fenomeno raro. Un'indagine condotta da un portale di incontri mostra che quasi una persona su tre, che ha una relazione stabile, ha già tradito: il 31% delle donne e il 29% degli uomini.

Mentre il desiderio ancestrale di procreare è spesso ritenuto il movente degli uomini infedeli, le ragioni per cui le donne tradiscono sono meno ovvie.

Ciò è dovuto in parte al fatto che le ragazze non possono riprodursi con la stessa rapidità degli uomini per ragioni biologiche. Uno studio pubblicato sulla rivista «"Evolution and Human Behaviour» offre nuovi spunti di riflessione sulle possibili ragioni dell'infedeltà femminile.

Gli amanti sono spesso più attraenti dal punto di vista fisico

Nello studio, i ricercatori hanno intervistato 254 uomini e donne eterosessuali cisgender (cioè la cui identità di genere corrisponde al sesso di nascita) di 19 Paesi diversi che avevano già tradito.

I partecipanti hanno valutato le loro relazioni e i loro partner fissi in tre categorie: attrazione fisica (aspetto e attrattiva sessuale), attrazione personale (simpatia e divertimento insieme) e capacità genitoriali (idoneità come genitore).

I risultati suggeriscono che le donne spesso considerano il partner della relazione infedele più attraente dal punto di vista fisico, mentre considerano il partner fisso come il genitore più adatto.

Questi modelli supportano la teoria della doppia strategia di accoppiamento, in cui l'obiettivo di una relazione è quello di combinare i «buoni geni» di un partner attraente con il sostegno genitoriale del partner fisso.

Tuttavia, il responsabile dello studio «Murphy» sottolinea che la maggior parte delle donne che tradiscono non persegue seriamente questa strategia.

Qualità diverse dei partner

È interessante notare che lo studio non ha trovato prove che le donne tradiscano per sostituire il partner fisso. Al contrario, le donne sembrano fare una chiara distinzione tra le loro relazioni sentimentali e quelle impegnate, apprezzando le diverse qualità dei loro partner.

Altre ragioni Insoddisfazione relazionale: alcune donne riferiscono di tradire perché non sono appagate emotivamente o sessualmente dalla loro attuale relazione.

Desiderio di varietà: alcune donne cercano nuove esperienze e maggiore varietà nella loro vita sentimentale attraverso l'infedeltà.

Vendetta: in alcuni casi, l'infedeltà è una reazione al tradimento del partner o ad altri conflitti nella relazione. Mostra di più

Lo studio mostra anche che gli uomini presentano modelli simili. Le partner di una relazione infedele sono spesso considerate più attraenti dal punto di vista fisico, mentre i partner fissi sono visti come genitori più adatti.

Limiti dello studio

Tuttavia, gli autori dello studio affermano che il tentativo di trovare un'unica «causa principale» dell'infedeltà non è sufficiente.

Persone diverse tradiscono per motivi diversi e una stessa relazione fuori dalla coppia può essere innescata contemporaneamente da una serie di motivi evolutivamente comprensibili. Per esempio, una donna può sia cercare vendetta sia cercare un nuovo partner.

Lo studio ha dimostrato che le tendenze psicologiche volte ad assicurarsi «geni migliori» hanno giocato un ruolo maggiore nelle donne intervistate rispetto al desiderio di un partner migliore.

Ma è altrettanto probabile che altre ragioni, come cambiare partner o assicurarsi ulteriori risorse, possano giocare un ruolo centrale nell'infedeltà delle donne in diversi contesti sociali ed ecologici.