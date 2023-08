Ecco la batteria per auto elettriche che si carica più velocemente di tutte

Si dice che l'ultima batteria del produttore cinese CATL sia in grado di caricare abbastanza energia in dieci minuti per portare il veicolo a 400 chilometri. IMAGO/Xinhua

Una nuova batteria proveniente dalla Cina dovrebbe portare le auto elettriche a un'autonomia di 400 chilometri in soli dieci minuti. Si tratta di un valore nettamente superiore a quello del Supercharger di Tesla, che dovrebbe raggiungere un massimo di 275 chilometri in 15 minuti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il produttore cinese di batterie CATL ha presentato una batteria che può essere caricata in 10 minuti fino al punto in cui un'auto può percorrere 400 chilometri.

La cella «Shenxing» dovrebbe essere disponibile in commercio a partire dal 2024.

Il Supercharger di Tesla sarebbe in grado di portare un veicolo Model 3 «solo» a un'autonomia di 275 chilometri in 15 minuti. Mostra di più

La batteria «Shenxing» inaugurerà «l'era della ricarica superveloce dei veicoli elettrici», ha annunciato mercoledì il maggiore produttore cinese CATL.

Per fare un confronto: se Tesla sostiene di essere in grado di portare una carica fino a 275 chilometri di autonomia in soli 15 minuti con il suo Supercharger sulla sua Model 3, la batteria di CATL promette di consentire un'autonomia di 700 chilometri per ogni carica.

La produzione di massa della batteria al litio-ferro-fosfato dovrebbe iniziare quest'anno ed essere disponibile a partire dal primo trimestre del 2024. La Cina è leader nel mercato delle batterie per auto elettriche. Nel dicembre dello scorso anno, CATL ha avviato la sua prima produzione al di fuori della Cina, in Turingia.