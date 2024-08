Ecco le città più pericolose per i turisti e quelle più sicure

Secondo un'analisi di Forbes, Caracas è la città più pericolosa per i viaggiatori. AP Photo/Cristian Hernandez

Alcune città del mondo sono da evitare per i viaggiatori. Un'analisi degli esperti di Forbes mostra quali sono le destinazioni più pericolose.

Hai fretta? blue News riassume per te La sicurezza non è garantita in tutti i Paesi.

In alcune città il rischio legato alla criminalità o ai disastri naturali è maggiore.

Nell'ambito di un'analisi sull'assicurazione viaggi, Forbes ha analizzato quali sono le città più pericolose e quali quelle più sicure.

Mentre alcuni optano per la natura pittoresca quando scelgono la loro destinazione di vacanza, per altri una selezione distinta di attrazioni culturali gioca un ruolo più importante. Per altri ancora è importante un'ampia offerta culinaria.

Ciò però a cui forse ogni viaggiatore presta attenzione è la sicurezza di una destinazione. Dopotutto, in vacanza non ci si vuole preoccupare 24 ore su 24, ma ci si vuole sentire al sicuro.

Furti, rapine a mano armata, disastri naturali e altre minacce sono più comuni in alcuni Paesi che in altri.

Come turista è sempre importante informarsi sulla situazione attuale del Paese prima di prenotare o viaggiare. E infine, una volta giunti sul posto, bisogna affrontare la vacanza con cautela.

Forbes ha stilato una panoramica delle città più sicure del mondo, e anche di quelle più pericolose.

Caracas è la città più pericolosa del mondo

L'estate è tempo di viaggi. Se non state viaggiando all'estero in questo momento, forse state ancora programmando qualcosa per i prossimi sei mesi.

E per coloro che non hanno ancora deciso dove andare, la valutazione della rivista economica statunitense, che comprende anche la piattaforma di consulenza Forbes Advisor, potrebbe aiutare a scegliere la meta.

Queste sono le dieci città più pericolose del mondo: 1. Caracas, Venezuela

2. Karachi, Pakistan

3. Yangon, Myanmar

4. Lagos, Nigeria

5. Manila, Filippine

6. Dhaka, Bangladesh

7. Bogotà, Colombia

8. Il Cairo, Egitto

9. Città del Messico, Messico

10. Quito, Ecuador

Gli esperti di Forbes hanno preso in considerazione diversi fattori nella loro analisi, come il rischio di criminalità, il rischio nella sicurezza personale, il rischio nella sicurezza sanitaria, il rischio nella sicurezza digitale, le minacce terroristiche e la frequenza di disastri naturali.

Anche le infrastrutture e il livello e la qualità dei servizi sanitari di una città giocano un ruolo importante.

Caracas, la capitale del Venezuela, è in cima alla lista delle città più pericolose. Anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) mette in guardia dai viaggi in Venezuela: «Occorre prestare grande attenzione alla sicurezza personale. Si sconsiglia di recarsi in alcune zone del Paese. Il tasso di criminalità e la propensione alla violenza sono elevati», scrive il DFAE.

Zurigo è il quinto posto più sicuro al mondo

Invece Zurigo entra nella classifica inversa e si piazza al quinto posto tra le città più sicure del mondo.

Le città europee si posizionano generalmente bene in termini di sicurezza, ma Parigi (31° posto), Milano (26° posto) e Roma (28° posto) non sono molto in alto.

Queste sono le dieci città più sicure del mondo: 1. Singapore, Singapore

2. Tokyo, Giappone

3. Toronto, Canada

4. Sydney, Australia

5. Zurigo, Svizzera

6. Copenaghen, Danimarca

7. Seoul, Corea del Sud

8. Osaka, Giappone

9. Melbourne, Australia

10. Amsterdam, Paesi Bassi

In definitiva, spetta al viaggiatore decidere su quali fattori concentrarsi nella scelta di una destinazione. Tuttavia, andare sul sicuro è sempre una buona idea.