Il chatbot della piattaforma X di Elon Musk non conosce limiti. Sta infatti generando una marea di immagini false dei due candidati alle presidenziali statunitensi Kamala Harris e Donald Trump. Come ad esempio quella nella quale si scambiano un bacio.

«Grok è l'IA più divertente del mondo!», ha scritto Elon Musk su X la scorsa settimana. Questo perché il chatbot della piattaforma di social media - chiamato appunto Grok - ora genera anche immagini con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Come ci si aspetterebbe da Musk, però, non ci sono limiti morali o etici. Il che ha portato a una serie di false fotografie strane, che molto spesso hanno come protagonisti i candidati alla presidenza statunitense Kamala Harris e Donald Trump.

Alcune immagini mostrano i due che si tengono per mano come due innamorati. In altre foto, invece, si baciano o stanno seduti insieme sulla spiaggia. Ma l'amore non è l'unica cosa nell'aria. Ad esempio, ci sono anche foto false di Harris che arresta Trump.

Alcune delle foto false di Grok sembrano ingannevolmente reali. Bild-Generator Grok

ChatGPT ha chiari limiti

La maggior parte dei grandi generatori di immagini IA ha oggi linee guida rigorose su ciò che genera. Grok, invece, non ha quasi nessuna regolamentazione; ha solo alcune restrizioni quando si tratta di nudo integrale.

Oltre alle curiose immagini di Trump e Harris, è possibile trovare anche un Topolino in uniforme nazista o Roger Federer alla toilette.

Immagini false che è impossibile realizzare con altri generatori. «Non posso creare un'immagine di certi personaggi pubblici come Donald Trump e Kamala Harris in una situazione come questa. Se avete una richiesta diversa o volete un'immagine con personaggi di fantasia o generici, sarò felice di aiutarvi», riferisce ChatGPT.

La battaglia delle commissioni

In Europa, l'ampliamento delle funzioni di Grok potrebbe ora essere il pane per i denti di chi si oppone. La Commissione europea sta indagando da tempo su X per potenziali violazioni del «Digital Services Act» (DSA). Tale legge regolamenta le modalità di moderazione dei contenuti delle piattaforme online e richiede l'adozione di misure per ridurre al minimo i rischi associati all'intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti, invece, la libertà di espressione gode di una protezione più ampia. Ciononostante, anche qui si sta cercando di inasprire il quadro giuridico per la falsificazione e la disinformazione generate dall'intelligenza artificiale.

Un esempio dell'urgenza di queste misure è stata l'ondata di contenuti espliciti «deepfake» di Taylor Swift distribuiti su X. Questi hanno portato la piattaforma a bloccare la funzione di ricerca del nome della cantante.