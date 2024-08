Cresce la paura di una frode elettorale negli USA: «Trump non perderà»

Il candidato repubblicano alla presidenza, l'ex presidente Donald Trump, durante un comizio elettorale, sabato 27 luglio 2024, a St. Cloud, nel Minnesota. KEYSTONE

A volte Donald Trump dichiara di non avere bisogno di altri voti perché ne ha già abbastanza. A volte afferma che la gente dovrebbe votare per lui ora, per l'ultima volta. Negli Stati Uniti cresce il timore che il 78enne possa far fallire le elezioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump accusa i democratici di aver deposto Joe Biden con un «colpo di Stato» che viola la Costituzione.

Allo stesso tempo, il 78enne sottolinea ripetutamente che non ha bisogno di altri voti perché ne ha a sufficienza.

Queste dichiarazioni alimentano il timore che il team di Trump non accetti una sconfitta elettorale.

I repubblicani avrebbero nominato 70 dubbiosi delle elezioni come funzionari elettorali o in commissioni corrispondenti. Mostra di più

«Questo è stato davvero un colpo di Stato da parte dei democratici», ha dichiarato Donald Trump il 27 luglio durante un'apparizione per la campagna elettorale a St. Cloud, nello Stato americano del Minnesota. «È stato un colpo di Stato su un uomo che aveva 14 milioni di voti».

L'ex presidente sta ovviamente parlando del ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. «Voleva candidarsi. Non glielo hanno permesso. Lo hanno trattato malissimo. Gli hanno detto: possiamo farlo con le buone o con le cattive».

I suoi colleghi di partito avrebbero minacciato l'81enne di ricorrere al 25° emendamento della Costituzione, secondo il quale un presidente può essere rimosso dall'incarico se non è più in grado di adempiere ai suoi doveri. «È stato costretto a dimettersi».

«Aveva il diritto di candidarsi e glielo hanno tolto»

Da un lato, è ironico che l'uomo che ha scatenato l'assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 si lamenti ora di un presunto colpo di Stato da parte del suo avversario politico. Dall'altro, Trump potrebbe già porre le basi per contestare il risultato se il 78enne dovesse perdere le elezioni del 5 novembre.

President Trump defends Joe Biden by stating “the Presidnecy was taken away from Joe Biden”



He also directly holds Barack Obama, Nancy Pelosi and Kamala Harris responsible for the coup against Biden threatening to use the 25th amendment against him if he didn’t stand down pic.twitter.com/yL5ZYjFW5l — Drew Hernandez (@DrewHLive) August 8, 2024

Almeno questo è quanto suggeriscono le dichiarazioni di Trump dell'8 agosto: «La presidenza è stata tolta a Joe Biden», ha detto alla stampa nel suo lussuoso club Mar-a-Lago in Florida. «Da un punto di vista costituzionale, da qualsiasi punto di vista si prenda: aveva il diritto di candidarsi. E glielo hanno tolto».

Trump sa «esattamente» cosa è successo a porte chiuse con i democratici, ha detto. «Perché conosco molte persone dall'altra parte, che ci crediate o no». Il processo è stato «piuttosto violento» e «terribile»: «Avresti pensato che ci sarebbe stata una primaria [sulla candidatura]. È una cosa molto brutta quando un Paese fa così».

«Trump non perderà»

«The Bulwark» avverte anche che «un intero esercito di repubblicani» è pronto a «bloccare la certificazione delle elezioni a livello locale». I democratici non vinceranno - «perché Trump non perderà»: «Non c'è da preoccuparsi del caos del 6 gennaio 2025, quando il Congresso si riunirà. Il piano dei dubbiosi delle elezioni è quello di fermare immediatamente un risultato se sembra che Harris stia per vincere».

Trump: I don’t need any votes. We have all the votes we need. We don’t need the votes. We have the votes. I don’t care pic.twitter.com/vToIe95bhm — Kamala HQ (@KamalaHQ) June 22, 2024

Questo significa che non solo i risultati in cui vincono i democratici devono essere messi in dubbio, questo dovrebbe accadere anche nelle regioni in cui vince Trump. Il conteggio nello Stato verrebbe quindi interrotto, rendendo impossibile per gli elettori votare per il presidente.

Questo è possibile perché i repubblicani in Stati in bilico come l'Arizona, la Pennsylvania e la Georgia hanno nominato dubitatori elettorali in posizioni chiave dell'amministrazione, responsabili delle elezioni a livello distrettuale. Secondo «Rolling Stone» sono 70 le persone coinvolte che dovrebbero impedire un risultato elettorale indesiderato a novembre.

Previsti dei «rifiuti di massa»

«Penso che assisteremo a rifiuti di massa di certificare le elezioni», prevede l'avvocato democratico Marc Elias e avverte: «Quello che stiamo vedendo in queste elezioni è che l'altra parte è più organizzata, più spietata e meglio preparata». «The Bulwark» vede addirittura profilarsi una crisi costituzionale.

Trump on Fox & Friends claims that he's instructed his supporters not to vote: "My instruction -- we don't need the votes. I have so many votes." pic.twitter.com/vdf3wQLnKH — Aaron Rupar (@atrupar) July 25, 2024

Il «The Guardian» segue la stessa linea: Trump è più preparato a un'eventuale sconfitta di quanto non lo fosse nel 2020. Ciò è dovuto anche a Christina Bobb, responsabile dell'organizzazione delle elezioni per i repubblicani, che non riconosce la vittoria di Biden quattro anni fa. Per questo ha persino problemi con la magistratura.

Trump: I actually tell our people we don’t need your vote. We have so many votes, we don’t need them. pic.twitter.com/Wab20Wdl9z — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) June 15, 2024

Secondo il Guardian, i repubblicani vogliono far entrare in gioco non meno di 100'000 osservatori elettorali, che potrebbero potenzialmente silurare il conteggio. La procedura è già in atto, secondo un nuovo rapporto dell'ONG Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

«Non dovrete più votare»

Il rapporto si intitola «Minacce alla certificazione elettorale» e afferma che dal 2020 oltre 30 funzionari elettorali si sono rifiutati di certificare le schede o hanno ritardato il conteggio. Spesso sono state fatte false affermazioni di frode.

Trump: "I tell my people. I don't need any votes. We've got all the votes we need. I don't need votes. All I want to do is make sure we guard our votes. We stop the steal." pic.twitter.com/raZq2MgjC7 — Aaron Rupar (@atrupar) June 22, 2024

I timori che le elezioni non si svolgano senza intoppi sono alimentati dallo stesso Trump: da settimane infatti continua a ripetere che non ha bisogno di altri voti, che ne ha abbastanza.

Trump: “Get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. Four more years it will be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore...In four years you don't have to vote again. We'll have it fixed so good your not gonna have to vote.” pic.twitter.com/Ig91KpOeCl — Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) July 27, 2024

Il 26 luglio, a West Palm Beach in Florida, il 78enne ha addirittura dichiarato: «Cristiani, andate a votare. Solo questa volta. Non dovrete farlo di nuovo, per altri quattro anni. Allora sarà tutto risolto, sarà tutto a posto. Non dovrete più votare, miei bei cristiani».

Probabilmente l'ultima parola non sarà ancora pronunciata nella notte tra il 5 e il 6 novembre: c'è da supporre che possa essere così.