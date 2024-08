Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa nel suo resort a Bedminster. Keystone

«Metterò fine alla guerra di Kamala all'energia e al Green New 'scam' (truffa, al posto di deal)».

SDA

Lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa nel suo resort a Bedminster, riferendosi al maxi piano per la transizione energetica approvato dal Congresso su iniziativa dell'amministrazione Biden.

«Metterò fine anche agli obblighi per favorire i veicoli elettrici, nonostante l'endorsement di Elon Musk», ha aggiunto, riferendosi al patron di Tesla e ai sussidi per promuovere il settore.

Nella conferenza che ha convocato e che è durata quasi due ore, Trump ha parlato per quasi la metà del tempo attaccando Joe Biden e Kamala Harris prima di sollecitare il primo intervento dei reporter. A mezz'ora dall'inizio dell'incontro, la Cnn ha interrotto il collegamento live, in attesa delle domande.

Una «nazione fallimentare»

Gli Stati Uniti sono una «nazione fallimentare» con una «economia fallimentare», Harris «distrugge tutto ciò che tocca», ha detto il tycoon nel suo monologo iniziale, imputando alla sua rivale la colpa del carovita e contestandole nello stesso tempo di «voler imporre un controllo comunista sui prezzi».

L'ha poi accusata per i suoi presunti fallimenti come «zarina dell'immigrazione» al confine col Messico e per voler ridurre i fondi alla polizia, posizione che però Harris ha cambiato da quando ha assunto la carica che riveste attualmente.

Rispondendo ad una domanda dei reporter sugli inviti della sua campagna e dei suoi alleati a non attaccare la vicepresidente degli Stati Uniti personalmente ma politicamente, Trump ha risposto «penso di aver diritto agli attacchi personali», aggiungendo «lei mi ha definito «bizzarro e io non ho molto rispetto per lei, non ho rispetto per la sua intelligenza».

Passando all'argomento dell'attentato di qualche settimana fa a cui è sopravvissuto, il repubblicano a dichiarato che «è stato un miracolo e Dio ha qualcosa a che fare», per poi insistere «è stato davvero un miracolo, e Dio aveva qualcosa in serbo per noi, forse è perché vogliamo salvare il mondo».

SDA