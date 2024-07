Degli attivisti manifestano a Smirne contro la repressione degli animali randagi. IMAGO/Idil Toffolo

I cani abbandonati sono frequenti sulle strade turche. Spesso le persone vengono anche ferite da questi animali. Così il Governo ha deciso di sbarazzarsi dei randagi con un metodo controverso.

Se la metropoli turca di Istanbul ha una mascotte non ufficiale, questa è sicuramente il cane di strada Boji.

È diventato famoso a livello internazionale tre anni fa perché veniva avvistato ogni giorno sui mezzi di trasporto pubblici di Istanbul. Tram, autobus e traghetti: il cane percorreva fino a 30 chilometri al giorno, come ha scoperto l'amministrazione comunale della città grazie a un collare GPS.

Per Boji c'è stato un lieto fine: un noto uomo d'affari lo ha adottato. Ma se verrà approvata una modifica della legge prevista dall'AKP, il partito islamico-conservatore, cani di strada meno fortunati potrebbero andare incontro alla morte.

La bozza non è pubblica, ma da quando i dettagli sono trapelati ai media, gli attivisti per i diritti degli animali hanno lanciato l'allarme.

Un cane randagio a Istanbul. IMAGO/Pond5 Images

L'emittente NTV ha riferito che il piano prevede che in futuro i rifugi per animali possano sottoporre a eutanasia anche i cani perfettamente sani se non trovano un proprietario dopo 30 giorni. Gli altri cani randagi saranno raccolti e trattati allo stesso modo.

Ciò richiederebbe un emendamento alla legge turca sulla protezione degli animali, approvata dallo stesso AKP nel 2004, che mira a garantire il benessere degli animali e vieta l'uccisione di quelli randagi, a parte alcuni casi eccezionali, come quando sono presenti malattie.

I veterinari si ribellano e si rifiutano di applicare la legge

L'Associazione turca dei veterinari ha dichiarato che il piano non è compatibile con la loro etica professionale e che si rifiutano di effettuare l'eutanasia. «Può essere praticata solo da un veterinario e utilizzarla su animali sani equivale a un massacro».

Secondo le stime del Ministero dell'Ambiente, in Turchia ci sono circa quattro milioni di cani randagi.

I residenti del centro di Istanbul a volte si prendono amorevolmente cura dei cani e dei gatti di strada, e ad alcuni di essi viene persino dato un nome. Tuttavia, i bambini vengono ripetutamente feriti dai cani senza padrone.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha recentemente richiamato l'attenzione sul caso di Tunahan, un bambino di dieci anni che sarebbe stato attaccato e gravemente ferito da due cani di strada nella capitale Ankara all'inizio di dicembre.

Il problema dei cani randagi riguarda la «sicurezza del popolo», ha dichiarato Erdogan. Nelle regioni rurali e nelle aree boschive, gli animali spesso formano branchi e i residenti riferiscono più volte di non osare entrare in certe aree.

Disaccordo sui metodi per ridurre la popolazione

I partiti concordano sulla necessità di ridurre la popolazione dei cani randagi, ma non sono d'accordo su come farlo.

Alla luce della natura «sensibile» della questione, l'AKP per ora non ha voluto commentare la sua bozza, come è stato chiesto dalla DPA.

I sostenitori sottolineano in generale che l'uccisione dei cani randagi è consentita anche nel Regno Unito dopo un periodo di detenzione di sette giorni. La Germania, invece, rifiuta rigorosamente l'eutanasia degli animali sani.

Il leader dell'opposizione Özgür Özel, del partito di centro-sinistra CHP, è contrario al piano del Governo e afferma che si tratta di ignoranza o di mancanza di scrupoli.

Il CHP ha vinto la maggior parte dei comuni del Paese alle elezioni amministrative di fine marzo e potrebbe essere costretto ad attuare una legge del genere. Özel chiede invece una sterilizzazione costante e l'ampliamento delle infrastrutture dei rifugi per animali.

La sterilizzazione come metodo collaudato

Secondo gli attivisti, il problema può essere risolto a lungo termine solo catturando gli animali, sterilizzandoli, vaccinandoli e rilasciandoli nella loro area di origine.

Questo è stato scientificamente provato ed è dimostrato nella pratica da progetti modello in Romania, ad esempio, come spiega Luca Secker, consulente dell'Associazione tedesca per il benessere degli animali, alla DPA.

Questa procedura è già prevista dalla legge turca. Tuttavia, la sua attuazione è carente, come lamentano unanimemente gli attivisti per i diritti degli animali.

Di conseguenza, la popolazione di randagi è aumentata e il passato ha dimostrato che né l'uccisione né la raccolta degli animali riducono la popolazione, come ha dichiarato alla DPA Ahmet Kemal Senpolat, presidente dell'organizzazione per la protezione degli animali Haytap.

Secker critica anche l'eutanasia dei cani sani in quanto è fortemente contraria al benessere degli animali e, inoltre, non garantisce una riduzione sostenibile della popolazione. Se i randagi vengono rimossi, quelli che restano in strada hanno a disposizione più risorse come riparo, acqua e cibo, spiega Secker. Il divario viene quindi rapidamente colmato di nuovo.

Mancata attuazione della legge sul benessere degli animali

Inoltre, non è realistico aspettarsi che tutti gli animali vengano catturati in una sola volta, quindi se ne aggiungono continuamente di nuovi.

La castrazione e le stazioni di alimentazione ben pianificate eliminerebbero anche le cause delle aggressioni. E per ridurre la popolazione sono necessarie anche altre misure.

Per esempio, bisogna affrontare il problema dell'abbandono degli animali domestici, dice Secker. «Questa è la principale fonte di randagi».

In Turchia, i cani vengono spesso abbandonati, soprattutto nelle regioni di villeggiatura durante la stagione delle vacanze. Il presidente di Haytap, Senpolat, chiede anche un'azione più consistente contro il commercio illegale di cani e la chiusura dei negozi di animali.

Il fatto che in Svizzera non ci siano cani randagi ha a che fare anche con la buona organizzazione dei rifugi che si occupano degli animali in difficoltà, afferma Secker.

Da quando è stata modificata la legge nel 2021, anche in Turchia i comuni al di sopra di una certa dimensione sono obbligati ad avere un rifugio per animali.

Solo 200 rifugi per animali

Tuttavia, Senpolat critica il fatto che i comuni non vengano sanzionati in caso di inadempienza. Nel Paese ci sono circa 1.200 comuni, di cui si stima che solo 200 gestiscano rifugi.

Solo nel 10% circa sono tenuti in modo adeguato, mentre negli altri le condizioni sono disastrose.

La legge turca prevede anche la riabilitazione dei cani aggressivi. Tuttavia, la vita quotidiana nei rifugi per animali è molto diversa. I cani sono spesso ammassati in gabbie troppo piccole o incatenati. In particolare dall'Anatolia giungono ripetute segnalazioni di cani maltrattati o morti di fame per mancanza di cibo.

Molti rifugi dipendono dalle donazioni. Alla luce della massiccia inflazione nel Paese, la disponibilità a farlo è diminuita, come riferiscono i dipendenti.

Viste le condizioni dei rifugi e i costi associati all'eutanasia, Senpolat teme che nella pratica i cani vengano uccisi in modo crudele, ad esempio sparando o seppellendoli vivi.

Timore di metodi di uccisione crudeli

Secker condivide la preoccupazione che gli animali non siano sottoposti a eutanasia indolore. L'esperienza di altri Paesi lo dimostra. A Odessa, in Ucraina, per esempio, gli animali venivano uccisi col gas o picchiati a morte, e ci sono esempi di cremazione anche in Russia.

«Ciò che accade è anche la mancanza di cure nei rifugi, dove gli animali muoiono di sete o si mangiano a vicenda. Possiamo vedere in vari Paesi che i soldi vengono tagliati continuamente, anche con il metodo dell'eutanasia». Non bisogna sottovalutare quanto sia costosa l'infrastruttura per l'uccisione a lungo termine.

Inoltre, i metodi di cattura sono spesso disumani e di conseguenza si stanno sviluppando nuovi modelli di business, come gli accalappiacani a pagamento o le aziende che si occupano dello smaltimento delle carcasse.

Vaccinazione insufficiente

C'è anche il rischio che i cani di strada non vengano più vaccinati, avverte Secker. La sterilizzazione, d'altra parte, vaccina anche gli animali, creando l'immunità di gregge nella popolazione dei cani randagi. Ciò proteggerebbe la popolazione dalla rabbia, ad esempio, che è ancora diffusa in Turchia.

Nel frattempo, non è certo che la controversa proposta venga ridimensionata. I media turchi hanno recentemente riferito che Emine Erdogan, moglie del presidente, si è offesa per il piano ed è intervenuta. Il partito AKP sta portando avanti le discussioni al suo interno.

Il presidente del partito, Abdullah Güler, ha già respinto la richiesta e ha dichiarato che non c'è alcun problema con i cani che fanno parte del quartiere e che sono stati battezzati con nomi come «Camomilla» o simili dai residenti locali, il problema nasce con i cani di strada «aggressivi».

«Vogliamo che tutti gli animali siano adottati»

Erdogan è sembrato voler placare la situazione e ha detto che l'emendamento alla legge era volto a promuovere l'adozione dei cani randagi. «Vogliamo che tutti gli animali che vengono portati nei rifugi vengano adottati», ha dichiarato. A quel punto il passo successivo non sarebbe nemmeno necessario.

Tuttavia, le prospettive di trovare una casa per i cani randagi sono desolanti. Il rifugio Yedikule di Istanbul, da solo, si occupa attualmente di circa 3.000 animali, secondo i suoi dati.

Stando all'amministrazione comunale, invece, nel 2023 in tutta Istanbul sono stati affidati solo 831 animali di strada, senza una suddivisione per specie. Un'occhiata ai portali dei rifugi mostra anche che molti cani hanno aspettato molto più di 30 giorni per essere riabilitati.

Prendiamo ad esempio Chef, il cui nome è in linea con la sua imponente statura, ma che è probabile abbia un'indole gentile. Secondo il sito web del rifugio per animali, ama i biscotti e i bambini, e russa. Da metà aprile cerca una casa con giardino.

