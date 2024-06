Ecco perché le auto di oggi sono pesanti come quelle di 100 anni fa 03.06.2024

Sono dovuti passare decenni di progressi tecnologici prima che le case automobilistiche fossero in grado di costruire veicoli leggeri. Poi, all'inizio degli anni '80, il peso ha ricominciato ad aumentare rapidamente. Guardate il video di blue News per scoprire il perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Le nuove auto sono sempre più pesanti. Oggi solo due nuovi modelli pesano meno di una tonnellata.

Negli ultimi dieci anni, le vetture sono diventate addirittura più pesanti in media di 200 kg.

Uno sguardo alla storia dell'automobile mostra che quelle moderne pesano quanto le loro antenate di 100 anni fa.

Solo nel dopoguerra sono stati compiuti seri sforzi per ottenere una costruzione leggera. Questo fino a quando il lusso e le caratteristiche di sicurezza hanno ostacolato gli ingegneri negli anni '70. Mostra di più

Solo due serie di modelli di tutte le nuove auto pesano meno di 1'000 chilogrammi, come mostra un'analisi dpa dei dati dell'Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico (KBA).

Il perché si può facilmente notare anche sulle strade svizzere: un boom di SUV e fuoristrada, sempre più elettronica, oltre al peso dei motori elettrici e delle batterie. Il peso medio delle vetture nuove in Germania nel 2023 era di 1,7 tonnellate. La cifra per la Svizzera sarà probabilmente quasi identica, se non superiore.

Di nuovo pesanti come 100 anni fa

D'altra parte, si può affermare che le auto moderne possono oggi facilmente eguagliare il peso delle loro antenate. Anche le Bentley, le Horch e persino le limousine Pullman di Mercedes-Benz pesavano circa 2 o 3 tonnellate negli anni '20.

Guardate il video (in testa all'articolo) per scoprire il perché di questa situazione e come gli ingegneri abbiano cercato di concentrarsi sulla costruzione leggera negli anni del boom economico degli anni '50.