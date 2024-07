La riconoscete? Imago

Nella popolare destinazione turistica italiana di Udine, le autorità hanno deciso di vietare la vendita di alcolici dalle 21 alle 8. Nei ristoranti e nei bar il divieto si applica a partire dall'1 di notte. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza in città, in seguito a diversi episodi di violenza.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La città di Udine, nel nord-est dell'Italia, ha emanato un divieto di vendita di alcolici.

Gli alcolici non potranno più essere venduti dalle 21 alle 8 del mattino. Nei ristoranti e nei bar il divieto si applica a partire dall'1 di notte.

Il provvedimento è la risposta a diversi episodi di violenza. Mostra di più

Il sindaco di Udine, città di 100'000 abitanti nel nord-est dell'Italia, Alberto Felice De Toni, ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale dalle 21 alle 8 del mattino. Il provvedimento si applica anche ai distributori automatici, come riportato da «UdineToday» e altri media.

È inoltre vietato servire bevande alcoliche nei bar dall'1 alle 8 del mattino in tutta la città. Nel quartiere di Borgo Stazione, non lontano dalla stazione ferroviaria, il consumo di alcolici nelle piazze e nelle strade pubbliche è vietato per tutto il giorno.

L'ordinanza entra in vigore immediatamente e ha una validità di 30 giorni, prorogabile di altri 30 giorni. In caso di inosservanza del provvedimento, i gestori dei bar rischiano multe da 200 a 1'200 euro, nonché la cessazione immediata dell'attività e la confisca delle bevande alcoliche.

Una reazione ai reati violenti

Il provvedimento è stato preso dal sindaco dopo che si sono verificati diversi episodi di violenza e alcune persone sono rimaste ferite.

«Purtroppo i recenti incidenti ci hanno dimostrato che dobbiamo fare di più per la sicurezza pubblica. La città e i suoi cittadini ci chiedono di agire in modo deciso e risolutivo per evitare che simili episodi si ripetano», ha dichiarato il sindaco.

Udine è considerata la città più importante della regione del Friuli, ricca di tradizioni. I suoi numerosi musei ed edifici storici attirano turisti da tutto il mondo.