Ogni anno il «Time Magazine» seleziona i luoghi più belli del mondo. Nel 2024 due località svizzere sono entrate a far parte della classifica: il laboratorio del CERN a Ginevra e il Cervino sono nella top 50.

Hai programmato una vacanza, ma non sai dove andare quest'anno? Non c'è bisogno di disperarsi. La rivista statunitense «Time» ha pubblicato la sua ultima classifica dei luoghi più belli del mondo da visitare nel 2024.

E c'è una buona notizia: non c'è nemmeno bisogno di andare all'estero per visitare due dei luoghi più belli del mondo, dato che questi si trovano in Svizzera.

Si tratta del laboratorio del CERN di Ginevra-Meyrin e il Cervino del Vallese, che quest'anno fanno parte della «World's Greatest Places» del «Time». La rivista spiega perché questi luoghi sono entrati nella top 50 come segue.

Il CERN un luogo di ricerca accessibile a tutti gli interessati

Perché c'è più materia che antimateria? Perché il Big Bang non ha cambiato le cose? Se non riesci a rispondere a queste e ad altre domande sul cosmo, il nuovo CERN Science Gateway, una sezione del CERN, l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, aperta alle famiglie e priva di ingressi, può aiutarti.

Mentre nel campus principale del CERN si svolgono ricerche all'avanguardia, il nuovo gateway apre le porte della scienza al grande pubblico.

Il maestro dell'architettura high-tech Renzo Piano ha preso alla lettera l'idea del ponte. Il progetto, finanziato da donazioni, comprende una passerella trasparente che collega due edifici tubolari sopraelevati e ricorda il suo famoso Centre Pompidou di Parigi.

Gli edifici tubolari ospitano numerosi laboratori e spazi espositivi che rendono la scienza accessibile a persone di tutte le età.

La funivia più alta del mondo

Hai voglia di attraversare le Alpi in modo spettacolare? È quello che offre la funivia 3S più alta del mondo, la ferrovia Matterhorn Alpine Crossing, secondo il «Time».

Questo nuovo collegamento permette ai viaggiatori di raggiungere le stazioni sciistiche di Zermatt e Cervinia in soli 90 minuti. I più avventurosi potranno fluttuare sopra il ghiacciaio Theodul e godere della vista del Cervino.

Al Matterhorn Glacier Paradise, la stazione di montagna più alta d'Europa a 12'739 metri, si cambia funivia prima di scendere rapidamente alla stazione di Testa Grigia, di recente costruzione.