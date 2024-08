I moscerini sono attratti dalla frutta. Non lasciatela quindi all'aperto. IMAGO/nordpool

I moscerini della frutta sono un problema comune, soprattutto in estate. Una volta che gli ospiti non invitati si diffondono in cucina, possono diventare una vera e propria seccatura. Cosa si può fare per liberarsi di queste piccole creature?

vab Vanessa Büchel

Le piccole creature vengono solitamente portate a casa dai negozi perché le uova o le larve sono già presenti nella frutta o nella verdura.

Con i giusti consigli è possibile liberarsi di queste fastidiose bestiole. Mostra di più

La frutta fresca nella ciotola è appetitosa. Purtroppo non siamo solo noi umani a trovarla così, ma anche i moscerini. Questi parassiti si moltiplicano con particolare frequenza e rapidità, soprattutto in estate.

Come spiega Susanne Moritz del Centro bavarese di consulenza per i consumatori, a temperature di 20 gradi i moscerini della frutta hanno bisogno di 30 giorni per moltiplicarsi, mentre a 25 gradi ne bastano 15.

Le piccole creature sono fastidiose, ma innocue per la salute. Poiché un moscerino della frutta può deporre fino a 400 uova, probabilmente ne avete già mangiate alcune: può sembrare disgustoso, ma non crea problemi. Tuttavia, questi parassiti fanno sì che il processo di decomposizione degli alimenti venga accelerato.

Da dove vengono i moscerini della frutta?

Per affrontare il problema, bisogna innanzitutto capire come i moscerini della frutta entrano in cucina. Questi parassiti si nutrono di frutta, verdura, succhi di frutta, vino, aceto o frutta secca. Tuttavia, amano soprattutto gli alimenti in decomposizione e in fermentazione.

Depongono le uova, tra l'altro, nei seguenti luoghi: nella frutta matura o marcia, nei rifiuti organici, negli avanzi di cibo, nello scarico e talvolta anche sui fiori recisi.

Anche se possono entrare in casa quando si arieggia, di solito li portiamo nella nostra abitazione direttamente con la spesa: questo perché spesso le uova e le larve sono già nella frutta e nella verdura quando le mettiamo nel cesto al negozio. A casa, dove fa caldo, i moscerini si schiudono, depongono altre uova e si trasformano in veri e propri parassiti.

L'aspetto più fastidioso dei moscerini della frutta è che, rispetto alle mosche comuni, hanno una vita decisamente lunga: le femmine possono sopravvivere fino a otto settimane, mentre i maschi vivono solo una decina di giorni.

Come si possono evitare i moscerini della frutta?

1. Cibo in decomposizione o in fermentazione: poiché i moscerini della frutta amano il cibo molto maturo, è necessario buttarlo immediatamente. Quindi, se scoprite della frutta andata a male, eliminatela subito.

2. Imballare bene le provviste: una volta eliminato il cibo marcio, è importante imballare bene le provviste ancora utilizzabili. È meglio conservarle all'asciutto e coperte. Oppure in frigorifero, dove sono al sicuro dai moscerini della frutta.

3. Tenere chiusi i bidoni dei rifiuti: se nei bidoni dei rifiuti organici o della spazzatura ci sono residui di cibo, questi attirano i moscerini della frutta. Pertanto, assicuratevi che siano sempre ben chiusi e che vengano svuotati regolarmente.

4. Chiudere le bottiglie: anche i liquidi come il succo di frutta o il vino possono attirare le creature volanti. Evitate quindi di lasciare bottiglie aperte in giro.

5. Lavare bene la frutta: poiché le uova e le larve si nascondono nella frutta e nella verdura appena comprate, ma sono appena visibili a occhio nudo, è sempre bene lavare tutto accuratamente a casa. E quando fate la spesa, assicuratevi che nel carrello non finisca frutta troppo matura o danneggiata.

6. Non lasciare in giro stoviglie usate: non lasciate piatti, posate o bicchieri sporchi di cibo avanzato in giro per troppo tempo, ma lavateli subito o metteteli in lavastoviglie.

7. Tenete d'occhio lo scarico: anche lo scarico deve essere pulito dai resti di cibo, perché potrebbe formarsi un nido. Se i moscerini della frutta vi si sono già accumulati, può essere consigliabile gettarci acqua bollente.

Quali rimedi domestici sono utili contro i moscerini della frutta?

Una volta che i moscerini della frutta si sono diffusi, ronzano in cucina in gruppi numerosi. Ci si può sbarazzare di questi fastidiosi esserini con trappole appositamente studiate o con semplici rimedi casalinghi.

È possibile catturare i moscerini della frutta in un bicchiere con una miscela di aceto e acqua e una spruzzata di detersivo per piatti . L'odore dell'aceto attira gli insetti.

Se ai moscerini della frutta piace l'odore dell'aceto, ci sono anche odori che scoraggiano le bestie volanti. Ad esempio, foglie di pomodoro, basilico fresco, olio di chiodi di garofano, patate o cipolle crude a fette . È sufficiente aggiungere un po' di questi odori alla fruttiera.

Anche una pianta carnivora può prendersi cura del problema. Non è una soluzione rapida, ma sicuramente naturale.

Costruite la vostra trappola per moscerini

Volete realizzare una vera e propria trappola? Prendete un barattolo di marmellata, stendeteci sopra della pellicola di plastica e praticate dei piccoli fori. Una miscela di succo e aceto attirerà i moscerini. Le piccole creature non potranno più fuggire.

Una buccia di banana è ancora più semplice . È meglio metterla in un sacchetto di plastica e aspettare che tutti i moscerini della frutta si siano raccolti al suo interno. A questo punto si può legare il sacchetto e portarlo all'esterno.