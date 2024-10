Ecco sette oggetti totalmente sottovalutati che migliorano la vita

Con gli stivali da pioggia nessun prato è troppo bagnato e nessuna pozzanghera è troppo profonda. IMAGO/Cavan Images

Non sono sempre i grandi acquisti a rendere la nostra vita più facile e più bella. La giornalista di blue News, Michelle de Oliveira, ha raccolto sette oggetti di uso quotidiano di cui non potrebbe più fare a meno.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Dalla bouillotte per il letto alle pietre grigie: alcuni oggetti per la casa che probabilmente non avreste mai pensato potessero essere utili.

Da quando, qualche tempo fa, Michelle de Oliveira ha indossato per la prima volta gli stivali da pioggia, non vuole più farne a meno.

L'editorialista di blue News presenta altre sei cose sottovalutate che le semplificano la vita. Mostra di più

1. Pisolino pomeridiano

Il pisolino pomeridiano è il momento clou della mia giornata. E non sto parlando del pisolino dei bambini, che purtroppo lo hanno superato da tempo. Mi riferisco al mio personale.

Evadere dalla realtà per un dolce momento - 10, 20 o 30 minuti - e poi continuare, a volte un po' estasiati, ma anche rinfrancati, dovrebbe essere dichiarato norma sociale.

2. Stivali di gomma

Da bambina o adolescente, a un certo punto devo aver gettato il mio ultimo paio di stivali di gomma e da allora ho vissuto per anni senza. Ai festival ci andavo a piedi nudi o indossavo gli scarponi da trekking, così come facevo nella foresta e quando pioveva. Fino a quando, di recente, ho ricevuto in regalo un paio di vecchi stivali di gomma.

Informazioni sulla persona: Michelle de Oliveira Bild: Privat Michelle de Oliveira è una giornalista, yogini, mamma e sempre alla ricerca dell'equilibrio, e non solo sul tappetino da yoga. Ha anche un debole per tutto ciò che è spirituale. Nella sua rubrica racconta le sue esperienze con l'incomprensibile, ma anche con la sua vita reale, con le sue gioie e le sue sfide. Vive con la sua famiglia in Portogallo.

E posso dire di amarli molto. Qui, sulla costa portoghese, è spesso umido e fangoso. Nessun problema con questi stivali, nessuna pozzanghera è troppo profonda, nessun prato è troppo bagnato.

Posso godermi la splendida vista del mare senza dovermi preoccupare del passo successivo. La libertà è raramente così grande e favorevole come quando si hanno ai piedi degli stivali di gomma.

3. Bouillotte

Questo oggetto di gomma, riempito di acqua calda, ha molti scopi: riscalda nelle serate fredde.

Quando si è tristi, è meraviglioso tenerla tra le braccia e ci conforta. E quando ti fa male la pancia, lenisce il dolore.

Non potrei immaginare la vita senza il calore di una bouillotte. E una volta raffreddata, uso l'acqua per innaffiare le piante.

4. Matita

Solo raramente nella vita le decisioni possono essere annullate così facilmente come quando si è scritto o disegnato a matita.

Certo, per una lettera d'amore non è esattamente un segno di stile, potrebbe essere il segno di non essersi troppo impegnati.

Ma per tutte le altre occasioni: una matita dura a lungo, è leggera e può essere temperata con un coltellino in caso di emergenza.

Il che ci porta al prossimo punto.

5. Coltellino svizzero

Naturalmente, il coltellino svizzero non deve mancare nel vostro portachiavi.

Tagliare un'unghia strappata, tagliare l'etichetta dell'abbigliamento che improvvisamente graffia così tanto o persino aprire la confezione del lecca-lecca (chi ha davvero sviluppato una confezione così difficile da aprire?): nessun problema con un coltellino.

E naturalmente si può anche tagliare una mela a fette.

6. Sacchetti di plastica

Prima che vi indigniate: Naturalmente uso borse di juta riutilizzabili ogni volta che è possibile, ho una collezione di borse della spesa riutilizzabili in cucina e in auto e uso sacchetti di nylon per le verdure.

Tuttavia, ogni tanto un sacchetto di plastica entra in casa nostra e credo sia giusto dire quanto possa essere incredibilmente pratico.

Ne ho quasi sempre uno in borsa e nello zaino e ne sono stata felice innumerevoli volte. Se il bambino ha avuto un contrattempo, ecco i pantaloni bagnati nel sacchetto di plastica.

Oppure qualcuno si ammala in macchina, in treno, in autobus o in aereo: con un sacchetto di plastica davanti alla faccia, la nausea si sente solo a metà.

Io e la mia famiglia raccogliamo spesso i rifiuti sulla spiaggia e con il sacchetto di plastica, possiamo raccogliere molto di più che a mani nude.

7. Pietre

Questi sono per me diventati oggetti quotidiani solamente a causa della loro costante presenza nella mia vita: i sassi. Sto parlando di normali pietre grigie.

Grandi e piccole, alcune più rotonde, altre più piatte, alcune lucidate, altre ruvide.

Ma soprattutto sono abbastanza grandi e pesanti e «molto speciali», se lo chiedete ai miei figli. Così, da quando in casa mia c'è un'eccedenza di pietre, mi hanno fornito preziosi servizi quotidiani: come fermacarte, come fermaporta o dipinti come piccole opere d'arte.