Ecco tutti i dettagli sul futuro super cannone laser degli USA

Questa illustrazione del produttore mostra un cannone laser montato su un veicolo da combattimento di fanteria. Lockheed Martin

L'esercito statunitense sta investendo miliardi in armi che sfruttano la tecnologia laser. Lockheed Martin sta lavorando alle prossime novità in questo ambito: un nuovo cannone potrà eliminare i missili nel cielo con 500 kilowatt di potenza.

Hai fretta? blue News riassume per te L'azienda Lockheed Martin sta sviluppando un nuovo cannone laser per l'esercito statunitense, destinato a proteggere navi, veicoli o installazioni militari dal fuoco indiretto.

Secondo il produttore, il nuovo cannone avrà una potenza di 500 kilowatt e sarà in grado di combattere missili, droni o proiettili di artiglieria.

Da anni l'esercito statunitense investe miliardi nello sviluppo e nel miglioramento delle armi a laser. Mostra di più

Le pistole laser sono armi che sembrano uscite da film di fantascienza, ma da tempo sono diventate realtà. Vengono già utilizzate e sono in continuo sviluppo: giocheranno un ruolo importante nella guerra del futuro.

Un produttore di armi laser fornirà anche i caccia F-35 che proteggeranno lo spazio aereo svizzero in futuro.

Si tratta dell'azienda Lockheed Martin, che offre un cannone laser da 300 kilowatt, già consegnato all'esercito statunitense. Ora vuole creare una nuova versione dell'arma.

Difesa contro i proiettili nemici

Secondo «Lockheed Martin», il nuovo cannone è in fase di sviluppo. La sua potenza sarà aumentata di oltre due terzi, raggiungendo i 500 kilowatt.

Il progetto fa parte del programma Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL). Costituisce la sua seconda fase.

Per fuoco indiretto s'intende praticamente tutto, dall'artiglieria, ai missili e ai droni. L'esercito ucraino vorrebbe sicuramente possedere un'arma di questo tipo.

Secondo Lockheed Martin, l'aggiornamento non migliorerà solo la potenza di fuoco del cannone, ma anche le sue dimensioni, il suo peso e la sua efficienza.

Distruzione attraverso l'energia

I laser di questo tipo rientrano nella categoria delle «armi energetiche». L'acronimo laser sta per «amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni».

Un raggio laser è quindi un'onda elettromagnetica. Può essere utilizzato in vari modi, dai lettori CD alle pistole. Un raggio più o meno potente cattura l'oggetto, che inizia a bruciare dopo poco tempo. Maggiore è la potenza, maggiore è la forza distruttiva.

I laser sono stati utilizzati in ambito militare per decenni, soprattutto per l'acquisizione di obiettivi. In futuro potrebbero svolgere un ruolo decisivo anche come arma, grazie al loro enorme potere distruttivo e al costo relativamente basso, se non si tiene conto dei miliardi impiegati nella ricerca in questo ambito.

L'esercito statunitense possiede un cannone laser

Un cannone laser è in servizio dallo scorso anno presso la Marina degli Stati Uniti. Ha una potenza di «soli» 60 kilowatt e dovrebbe proteggere la nave da guerra «USS Ponce» da missili, droni o dal fuoco dell'artiglieria «convenzionale».

L'Esercito degli Stati Uniti per il futuro punta, tra le altre cose, sui cannoni laser. Da anni investe pesantemente nel loro miglioramento. Nel 2014, un cannone laser da 10 kilowatt è stato in grado di affondare un gommone a una distanza di 1,6 chilometri.