Oltre 2'000 persone hanno subito gli effetti delle piogge nelle regioni colpite dal maltempo. Keystone

È di 19 morti e 28 feriti l'ultimo bilancio delle vittime delle forti piogge che si sono abbattute sulla regione andina dell'Ecuador nel corso dell'ultima settimana.

SDA

Lo riferisce il Segretariato nazionale per la gestione dei rischi (Sngr) in un bollettino aggiornato in cui evidenzia che tuttavia non si cercano più dispersi.

Secondo le stime, oltre 2'000 persone hanno subito gli effetti delle piogge nei 36 comuni di 13 diverse province del paese colpite dal maltempo.

La conta dei danni ancora parziale riporta 21 case distrutte e 88 danneggiate, centinaia di chilometri di strade impraticabili, sei ponti distrutti e 18 inagibili, oltre sedici edifici pubblici crollati e 38 compromessi.

SDA